رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ

إنفانتينو يشهد تتويج البرازيل بلقبها السادس التاريخي

رئيس FIFA يشكر شعب الإمارات على "الاستضافة الرائعة" للبطولة

أكثر من 70 ألف متفرج شاهدوا المباريات في دبي

توجه جياني إنفانتينو رئيس FIFA بالشكر لدولة الإمارات على "الاستضافة الرائعة" لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™ والذي أسدل الستار عليه بأداء مذهل لمنتخب البرازيل.

شاهد رئيس FIFA فوز السليساو في النهائي على إيطاليا بنتيجة 6-4 ليحقق راقصوا السامبا لقباً سادساً تاريخياً لتصبح البرازيل أول بلد تتوج بطلاً للعالم ست مرات في كل من كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات وكرة القدم.

وشهدت البطولة التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية حضور أكثر من 70 ألف متفرج للمباريات التي احتضنها في ملعب حي دبي للتصميم. وتمثل هذه زيادة كبيرة في عدد المتفرجين مقارنة بنسخة 2021 التي شهدت حضور 53,149 متفرج وضعف عدد المتفرجين الذين حضروا مباريات نسخة 2019 (34,997).

من جهته قال إنفانتينو خلال احتفالات ما بعد النهائي التي أقيمت على رمال دبي: "شهدنا مباراة نهائية رائعة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024 هنا في دبي. تهانينا للبرازيل على التتويج باللقب للمرة السادسة في إنجاز رائع ولإيطاليا على هذا الأداء المذهل".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™ Previous 01 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 02 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 03 / 20 Seychelles FA President Elvis Chetty, H.E. Sheik Rashid bin Humaid Al Nuaimi and FIFA President Gianni Infantino 04 / 20 FIFA President Gianni Infantino with Deputy Chairman of the National Olympic Committee and Chairman of the Supreme Organising Committee for the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi 05 / 20 FIFA President Gianni Infantino with The Seychelles Football Federation President Elvis Chetty (L) and Deputy Chairman of the National Olympic Committee and Chairman of the Supreme Organising Committee Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi 06 / 20 FIFA President Gianni Infantino with Michael Ballack 07 / 20 FIFA President Gianni Infantino with Brazilian Football Confederation President Ednaldo Rodrigues 08 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 09 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 10 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 11 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 12 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 13 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 14 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 15 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 16 / 20 FIFA President Gianni Infantino (L) with Deputy Chairman of the National Olympic Committee and Chairman of the Supreme Organising Committee Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi and Brazilian Football Confederation President Ednaldo Rodrigues 17 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 18 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 19 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 20 / 20 Brazil v Italy: Final - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Next

ولم تكن البرازيل هي وحدها من صنعت التاريخ في البطولة؛ فبينما احتلت إيطاليا المركز الثاني للمرة الثالثة في إنجاز غير مسبوق، تُوج منتخب إيران بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على بيلاروسيا بنتيجة 6-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

كذلك شهدت البطولة الظهور الأول لمنتخب كولومبيا كما حقق منتخب مصر فوزه الأول بالتغلب على الولايات المتحدة بنتيجة 5-4. ومن المقرر أن تستضيف سيشيل النسخة المقبلة للبطولة في 2025، ما يعني أن كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة التابعة لـ FIFA سيكون قد نظم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA منذ النسخة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت في 2005.