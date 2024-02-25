اتحاد بيلاروس لكرة القدم

اتحاد بيلاروس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.abff.by

العنوان

Prospekt Pobeditelei 20/3,

220020 MINSK

Belarus

طرق التواصل

الهاتف: +375-17/254 5600

البريد الإلكتروني:info@bff.by

فاكس: +375-17/254 4483

التنظيم

President

Mikalai SHARSNIOU

Senior Vice President

Andrei VASILEVICH

Vice President

Mikhail BOTNIKAU

Uladzimir BAZANAU

General Secretary

Sergei ZHARDETSKI

Treasurer

Alla HRODNIKOVA

Media And Communication Manager

Aleksandr ALEINIK

Technical Director

Dzmitry KASENAK

National Coach Men

Carlos ALOS

National Coach Women

Yury MALEYEW

Chairperson of the Referees Committee

Yury VERHEICHYK

Head/Director of the Referees Department

Frants LETSIAHA

Referee Coordinator

Uladzimir KUZMIN

Futsal Coordinator

Ivan GOROVETS

تصنيف بيلاروسيا

تصنيف منتخب بيلاروسيا للرجال
تصنيف منتخب بيلاروسيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
93
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1227.20

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
55
بنما
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1428.94

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بيلاروس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بيلاروس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: FIFA President Gianni Infantino poses for photo with the Brazil team during the award ceremony after the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Final match between Brazil and Italy at Dubai Design District Stadium on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
Daniel James 20 Wales during the World Cup Qualfier game between Wales and Estonia at Cardiff City Stadium in Cardiff, Wales. World Cup Qualifier- Wales v Estonia PUBLICATIONxNOTxINxBRA
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
جامس: بايل مهم جداً لوايلز داخل وخارج الملعب
١٢ نوفمبر ٢٠٢١
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول