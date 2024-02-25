اتحاد بيلاروس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.abff.by
العنوان
Prospekt Pobeditelei 20/3,
220020 MINSK
Belarus
طرق التواصل
الهاتف: +375-17/254 5600
البريد الإلكتروني:info@bff.by
فاكس: +375-17/254 4483
التنظيم
President
Mikalai SHARSNIOU
Senior Vice President
Andrei VASILEVICH
Vice President
Mikhail BOTNIKAU
Uladzimir BAZANAU
General Secretary
Sergei ZHARDETSKI
Treasurer
Alla HRODNIKOVA
Media And Communication Manager
Aleksandr ALEINIK
Technical Director
Dzmitry KASENAK
National Coach Men
Carlos ALOS
National Coach Women
Yury MALEYEW
Chairperson of the Referees Committee
Yury VERHEICHYK
Head/Director of the Referees Department
Frants LETSIAHA
Referee Coordinator
Uladzimir KUZMIN
Futsal Coordinator
Ivan GOROVETS
تصنيف بيلاروسيا
تصنيف منتخب بيلاروسيا للرجال
تصنيف منتخب بيلاروسيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
93
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
1227.20
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
55
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
57
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1439.51
58
المغرب
المغرب
1433.23
59
كرواتيا
كرواتيا
1428.94
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤