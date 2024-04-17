جياني إنفانتينو: "تطوير كرة القدم يدخل مرحلة بالغة الأهمية في منطقة الأمريكتين"

رئيس FIFA يؤكد أن البطولات المقرَّرة في مختلف بلدان المنطقة "تعكس قدرة كرة القدم على توحيد العالم"

يجتمع ممثلو برنامج FIFA Forward باتحادَي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لأول مرة في مكتب FIFA الجديد بمدينة ميامي

سيُقدِّم برنامج FIFA Forward 3.0 مزيداً من مصادر التمويل لمشاريع تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم

في رسالة موجَّهة عبر الفيديو للمشاركين في ورشة العمل لبرنامج FIFA Forward بالاتحادات الوطنية الأعضاء في الأمريكتين، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إن عملية تطوير كرة القدم تدخل مرحلة بالغة الأهمية" في المنطقة.

ففي وقت لاحق هذا العام، سيستضيف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™، التي ستحط الرحال بكولومبيا في أغسطس/آب، بينما ستُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، حيث ستكون جمهورية الدومينيكان مسرحاً لتألق النجمات الصاعدات في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

واعتبر الرئيس إنفانتينو أن هاتين البطولتين ستكونان بمثابة "تمهيد" لمسابقة FIFA الجديدة – كأس العالم للأندية (واسمها الرسمي Mundial de Clubes FIFA) - التي ستقام في الولايات المتحدة عام 2025، علماً أن هذه المسابقة تشكل بدورها محطة بارزة في الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026™، التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية مناصفة.

FIFA Forward 3.0 Seminar – Americas Previous 01 / 13 A group photo during the FIFA Forward Workshop Americas 2024 02 / 13 FIFA Forward Workshop Americas 2024 03 / 13 FIFA President Gianni Infantino during his welcome speech to the paticipants of FIFA Forward Workshop 04 / 13 FIFA Director Member Associations Americas Jair Bertoni during the FIFA Forward Workshop Americas 2024 05 / 13 Chief Member Associations Officer Kenny Jean-Marie speaks via video link during the FIFA Forward Workshop Americas 2024 06 / 13 FIFA Forward Workshop Americas 2024 07 / 13 Javier Gonzalez speaks during the FIFA Forward Workshop Americas 2024 08 / 13 Pavel Klymenko of FIFA speaks about Antidiscrimination, inclusion, and accesibility for a truly global football 09 / 13 Sabrina Martin of the Peruvian Football Federation speaks during the FIFA Forward Workshop Americas 10 / 13 Maria Victoria Diaz, Uruguayan Football Association (AUF) speaks during the FIFA Forward Workshop Americas 11 / 13 Tracy Kevins of the United States Soccer Federation speaks during the FIFA Forward Workshop Americas 12 / 13 FIFA Forward Workshop Americas 2024 13 / 13 FIFA Forward Workshop Americas 2024 Next

وقال رئيس FIFA في هذا الصدد: "إن عملية تطوير كرة القدم تدخل مرحلة بالغة الأهمية في الأمريكتين، إذ تعكس هذه البطولات [المقرَّرة في مختلف بلدان المنطقة] قدرة كرة القدم على توحيد العالم. ففي ورشة العمل هذه، يحضر معنا للمرة الأولى 23 اتحاداً وطنياً عضواً من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية".

وتابع: "لقد جمعنا كل هذه المناطق لتبادل المعارف والخبرات خلال ورشة العمل. إنها فرصة رائعة تُقربنا جميعاً من هدفنا المتمثل في النهوض بمستوى التنافس على صعيد العالم - سواء في فئات الناشئين والشباب أو في مستوى النخبة بطبيعة الحال، وذلك بنفس الطريقة التي نمد بها يد المساعدة عبر برنامج FIFA Forward من أجل المضي قدماً بكرة القدم في الاتجاه الذي تطمحون إليه".

يُذكر أن برنامج FIFA Forward رأى النور خلال عام 2016، وقد ساهم في دورتيه الأولى والثانية بأكثر من ملياري دولار أمريكي في تمويل مشاريع تطوير كرة القدم بمختلف أنحاء العالم، علماً أن المرحلة الثالثة من البرنامج، FIFA Forward 3.0، التي انطلقت عام 2023 في دورة مُدَّتها أربع سنوات، ستشهد زيادة غير مسبوقة في الميزانية المخصَّصة للتمويل، حيث من المقرر أن يحصل كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA على ما يصل إلى 8 ملايين دولار، مقابل 60 مليون دولار لكل اتحاد قاري، و5 ملايين دولار لكل اتحاد إقليمي/جهوي لهيكلة منظومة كرة القدم وتطوير اللعبة.

وذكَّر إنفانتينو المشاركين في ورشة العمل بأن هذا البرنامج تم إطلاقه بهدف ترجمة مشاريع التطوير إلى أرض الواقع، علماً أن رئيس FIFA كان قد حضر الأسبوع الماضي مراسم افتتاح مركز الأداء العالي للفئات العمرية في باراغواي، وهو مشروع ممول جزئياً من صندوق FIFA Forward.

وأوضح الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه للمندوبين الذين حلُّوا بمكتب FIFA الجديد في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية: "يُمثِّل برنامج FIFA Forward الطريقة التي يمكنكم من خلالها الحصول على دعم FIFA عندما يحين الوقت لإرساء أُسس منظومة كرة القدم التي تطمحون إليها، وقد استفادت منه بالفعل اتحادات كثيرة من اتحاداتكم، حيث تمكنَّت من تطوير مشاريع رائعة".