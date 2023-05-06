رئيس FIFA يشيد بمشاريع تطوير كرة القدم في أوزبكستان

جياني إنفانتينو يجتمع مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف في طشقند

رئيس FIFA: أكاديمية كرة القدم الجديدة في أوزبكستان ستكون "فخراً لآسيا" و"نموذجاً للعالم بأسره"

إنفانتينو يلتقي أيضا برئيس الاتحاد الأوزبكستاني لكرة القدم عبد السلام عزيزوف أجرى رئيس FIFA جياني إنفانتينو محادثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في أول زيارة له على الإطلاق إلى هذا البلد الواقع في وسط آسيا، وأشاد بمشاركة أوزبكستان في برنامج FIFA Forward وبرنامج كرة القدم للمدارس قبل أن يحضر مباراة في الدوري الممتاز في طشقند. والتقى رئيس FIFA بالرئيس ميرزيوييف في العاصمة الأوزبكية حيث تم إطلاق برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس الشهر الماضي فقط، مما جعل أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تشارك في هذا البرنامج.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في أوزبكستان 03:44

“وقال السيد إنفانتينو: "سبب إطلاقنا هذا البرنامج هنا هو أن أوزبكستان بلد مهم بالطبع، إنها دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة. إنها دولة تحب كرة القدم، وبرنامج كرة القدم للمدارس هو برنامج يتعلم فيه طلاب المدارس من الذكور والإناث ليس فقط كيفية لعب كرة القدم، ولكن أيضاً قيم كرة القدم المتمثلة في الاحترام والتسامح وروح الفريق. هذه القيم مهمة لبناء دولة فتية ذات تاريخ عظيم، مثل أوزبكستان".

وتجدر الإشارة إلى أن كرة القدم الأوزبكية آخذة في النمو. فبعد فوز منتخب تحت 20 سنة بكأس آسيا للمرة الأولى، سيشارك المنتخب في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA هذا الشهر بصفته بطل آسيا. وخاطب رئيس إنفانتينو لاعبي المنتخب وهم يستعدون لبدء البطولة في مباراة ضد الأرجنتين المضيفة في 20 مايو/أيار.

ويعمل الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم برئاسة السيد عبد السلام عزيزوف جنباً إلى جنب مع FIFA لتطوير لعبة كرة القدم في البلاد. وأجرى عزيزوف محادثات مع السيد إنفانتينو في مقر الاتحاد وفي منشأة تدريب المنتخب الوطني Dustlik.

وقال إنفانتينو: "يستثمر FIFA في برنامج FIFA Forward جنباً إلى جنب مع سلطات كرة القدم هنا في أوزبكستان. أكاديمية كرة القدم هنا في طشقند ستصبح المركز الرئيسي لأوزبكستان لتدريب أفضل المواهب في البلاد في سن مبكرة جداً. سيكون المتدربون قادرين على العيش هنا، والتدريب هنا، والعمل والتطور في أفضل الظروف. سيكون مركزا على أحدث طراز. سيكون فخراً لأوزبكستان، وفخراً لآسيا الوسطى وآسيا، وسيكون أيضاً نموذجاً للعالم بأسره".

واختتم السيد إنفانتينو اليوم بالمشاركة في مباراة بين فريقين مختارين من FIFAوالاتحاد الأوزبكي لكرة القدم في مركز تدريب نادي بونيودكور، وحضر لاحقاً مباراة الدوري الأوزبكي بين بونيودكور ونادي أوليمبيك.