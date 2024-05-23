رئيس FIFA يفتتح مقر الاتحاد التايلاندي لكرة القدم في بانكوك بتمويل من برنامج FIFA Forward

جياني إنفانتينو يفتتح رسمياً "بيت كرة القدم التايلندية"

قدّم برنامج FIFA Forward أكثر من 2.4 مليون دولار لبناء المقرّ الجديد

رئيس FIFA: ستُساعد هذه المنشأة على انطلاق أبطال الغد من تايلاند

افتتح رئيس FIFA جياني إنفانتينو المقرّ الجديد للاتحاد التايلاندي لكرة القدم، معلناً اختتام مشروع طموح من تمويل برنامج FIFA Forward.

يقع المقرّ الجديد في شارع هوا مارك في العاصمة التايلاندية بانكوك، ويمتدّ على مساحة 2500 مترٍ مربّع، ويعود الفضل في بنائه إلى تمويل بقيمة 2.44 مليون دولارٍ أمريكي ضمن الدورة الثانية من برنامج FIFA Forward، وهو الآن المركز الرئيسي لأكثر من 200 موظف في اتحاد تايلاند لكرة القدم والدوري التايلاندي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA الذي سبق وتابع سير العمل في المشروع خلال زيارة للبلاد منتصف يناير/كانون الثاني 2023 "FIFA هي تايلاند، وتايلاند هي FIFA، ها نحن سوياً، ونتواجد هنا لنكون فريقاً واحداً. نحن هنا للفوز بالبطولات معاً، والعمل يداً بيد، وتطوير كرة القدم معاً، والتعاون مع الحكام والجهات الإدارية من أجل خدمة أبطال الغد. وأنا على ثقة بأن أبطال الغد سينطلقون من تايلاند."

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يُذكر أن إنفانتينو تواجد في بانكوك للمشاركة في أعمال كونغرس FIFA الـ74، ورافقه في تدشين المقر ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـFIFA؛ وكيني جان-ماري، كبير مسؤولي الاتحادات الوطنية لدى FIFA؛ وسانجيفان بالاسينجام، مدير الاتحادات الأعضاء من آسيا وأوقيانوسيا لدى FIFA؛ وممثلون عن المكتب الإقليمي المعني بالتطوير في كوالا لامبور، ماليزيا، بالإضافة إلى كوكبة من أساطير FIFA.

كما كان من بين الحضور سيرمساك بونغبانيت، وزير السياحة والرياضة التايلاندي؛ والدكتور غونغساك يودماني، حاكم هيئة الرياضة في تايلاند؛ ونوالفان لامسام (مدام بانغ)، رئيسة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم؛ وباتيت سوبهابهونغز، الأمين العام لاتحاد تايلاند لكرة القدم، وأعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد.

يُعتبر المجمَّع الجديد، الذي يحمل لقب "بيت كرة القدم التايلاندية"، مقرّ منتخبي الرجال والسيدات لكرة الصالات بملعبه ذي المساحة الكاملة، إذ استضاف معسكر تدريب منتخب الرجال خلال بطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي أقيمت في تايلاند عام 2024، وحجز عبره منتخب البلاد مقعداً في بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA للمرة السابعة على التوالي.

كما يتمّ استخدام ملعب كرة الصالات لفعاليات أخرى مثل الجمعية العامة لاتحاد تايلاند لكرة القدم 2024 الذي أقيم في مطلع فبراير/شباط الماضي وانتُخبت فيه الرئيسة لامسام لتكون أول سيدة تتربع على قمة الهرم الإداري لاتحاد آسيوي، بالإضافة لكونه مقراً لإدارة شؤون الدوري التايلاندي وإقامة ورشات العمل ومنتديات الاتحاد الوطني للعبة، كما يُمكن للعامّة استئجار الملعب، ما يشكّل مصدر دخل إضافيّ للاتحاد.