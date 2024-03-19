برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™

ماميلودي صنداونز وسالزبورج وأتلتيكو مدريد وأولسان على مشارف التأهل

يمكن لناديين آخرين، هما الترجي التونسي وجيونبوك موتورز، حجز مكان لهما أيضاً في أبريل/نيسان

برشلونة يواجه باريس سان جيرمان في مباراة حاسمة

يتواصل الصراع حول التأهل إلى Mundial de Clubes FIFA™ (كأس العالم للأندية FIFA 2025™) عبر مختلف القارات، حيث تعتبر أربعة أندية أخرى هي أولسان (كوريا) وماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) وسالزبورج (النمسا) وأتلتيكو مدريد (اسبانيا) مرشحة لحجز أماكن لها في أول نسخة من البطولة العالمية، في مباريات تقام على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، بينما يخوض نادي برشلونة الإسباني مواجهة حاسمة أخرى في محاولته للتأهل. ستستأنف المنافسات القارية اعتباراً من 29 مارس/آذار المقبل بإقامة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا وكأس أبطال الكونكاكاف ودوري أبطال أوروبا، فيما وصل دوري أبطال آسيا إلى الدور نصف النهائي. تقام المباريات الأولى في القارة الأفريقية، حيث تأهل سالفاً النادي الأهلي المصري، الفائز بدوري أبطال أفريقيا لموسمي 2020-2021 و2022-2023، والوداد الرياضي المغربي، الفائز في موسم 2021-2022، بطلاً للقارة، وسينضم إليهما الفائز لهذا العام وفريق واحد عبر مسار التصنيف. الفريق المشارك عبر مسار التصنيف سيكون إما ماميلودي صنداونز أو الترجي التونسي، على الرغم من أن كلا الناديين سيتأهلان إذا وصل أحدهما إلى الكأس، أو إذا فاز الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة مسجلا بذلك رقماً قياسياً. ماميلودي صنداونز، النادي الأكثر نجاحاً في دوري جنوب أفريقيا الممتاز برصيد 13 لقباً، سيحجز مكانه في حالة خسارة الترجي في ربع النهائي. يواجه ماميلودي صنداونز فريق يونغ أفريكانز التنزاني (30 مارس/آذار و5 أبريل/نيسان) بينما يلعب الترجي بطل الدوري أربع مرات مع فريق أسيك ميموزا الأيفوري (30 مارس/آذار و6 أبريل/نيسان). علاوة على ذلك، إذا خسر ماميلودي ربع النهائي إما بالتعادل والهزيمة أو بهزيمتين وتأهل الترجي إلى نصف النهائي بانتصارين، فإن النادي التونسي سيتفوق على منافسه الجنوب أفريقي في التصنيف وبالتالي يضمن التأهل.

ستجمع مباراة ربع النهائي الثالثة البطل خمس مرات نادي مازيمبي الكونغولي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي، وهما فريقان لا يمكنهما التأهل إلا بالفوز بالمسابقة (30 مارس و6 أبريل). وبالمثل، يجب على نادي سيمبا التنزاني، الذي يواجه الأهلي (29 مارس و5 أبريل)، الفوز بالبطولة من أجل التأهل. في 9 أبريل/نيسان تستأنف المنافسات في أوروبا حيث يتعين على برشلونة، بطل أوروبا خمس مرات، اقصاء باريس سان جيرمان في ربع النهائي للحفاظ على فرصه في التأهل، إما عبر مسار التصنيف أو كفائز بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. إذا خسر فريق تشافي المواجهة، فسيضمن أتلتيكو مدريد مكانه عبر مسار التصنيف بغض النظر عن نتيجة فريقه أمام بوروسيا 09 دورتموند. وبالمثل، سيحجز نادي سالزبورج مكانه في حالة خروج أرسنال الإنجليزي - الذي لا يمكنه التأهل إلا كبطل - على يد بايرن ميونيخ.

في آسيا، لا يزال هناك مكان واحد شاغر للفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 وآخر عبر مسار التصنيف. سيضمن أولسان مكاناً في كأس العالم للأندية 2025 FIFA على حساب مواطنه جيونبوك موتورز (كوريا) إذا حقق فوزاً آخر - أو تعادلين - في مسابقة هذا الموسم، أو تأهل إلى النهائي. ويواجه فريق النمور فريق يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) يومي 17 و24 أبريل/نيسان، حيث يعلم فريق إف مارينوس بقيادة هاري كيويل أنه لا يمكنه التأهل إلى بطولة العام المقبل في الولايات المتحدة إلا من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى. وفي مباراة نصف النهائي الأخرى (16 و23 أبريل)، يستضيف نادي العين الإماراتي الفائز أربع مرات، نادي الهلال السعودي، الذي تأهل سلفاً للبطولة كبطل لنسخة 2021. وفي حال فوز الفريق السعودي بلقبه الخامس، فإن الناديين الكوريين اللذين يتصدران قائمة التصنيف، أولسان وجيونبوك، سينضمان إليه في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تأهل الهلال وأولسان إلى النهائي، فسيكون مكان جيونبوك في البطولة العالمية آمناً.

في بطولة الكونكاكاف، تهيمن الأندية المكسيكية والأمريكية على السباق لشغل المركز القاري الرابع والأخير، والذي سيذهب إلى الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2024. وقد وصل هذا الدوري إلى الدور ربع النهائي حيث ستقام مباريات الذهاب في 2-3 أبريل/نيسان والإياب في 9-10 أبريل/نيسان. يعد نادي إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) بقيادة ليونيل ميسي من بين المتنافسين، وسيواجه نادي مونتيري المكسيكي، الذي تأهل بعد تتويجه كبطل لعام 2021. وفي حالة إضافة مونتيري لقباً سادساً إلى ألقابه الخمسة، فإنه سيفسح مكاناً للفريق الأول في التصنيف، والذي سيكون إما فيلادلفيا يونيون (الولايات المتحدة الأمريكية) أو كولومبوس كرو (الولايات المتحدة الأمريكية)، مع أفضلية كبيرة للفريق للأول.