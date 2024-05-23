تكتسي التميمة كينتي أجمل حلة بألوان باهرة تعكس سحر كرة القدم وبهاء الدولة المضيفة

تميمة البطولة عبارة عن طائر طنان وتم كشف النقاب عنها في حديقة ميديلين النباتية

تتأهب كولومبيا لاستضافة بطولة ناجحة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول

تتواصل الاستعدادات لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA المقررة في وقت لاحق هذا العام، حيث تم الكشف عن كينتي (KINTI™)، التميمة الرسمية للبطولة، وهي عبارة عن طائر طنان يرمز للشغف بكرة القدم وحب دولة كولومبيا.

وقد تم الإعلان عن التميمة في فعالية أقيمت بحديقة ميديلين النباتية، حيث برزت كينتي كسفيرة رئيسية للبطولة التي ستقام في ثلاث مدن كولومبية بين 31 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول، وبمشاركة 24 منتخباً وطنياً.

تتَّخذ كينتي اسمها من كلمة كيتشوان، نسبة لطائر الطنان، "كينتي"، وهي تستمد ألوانها المذهلة من نهر كانيو كربيستاليس الشهير في كولومبيا، والتي ألهمت أيضاً الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA 2024™.

يُذكر أن كولومبيا هي موطن لمجموعة رائعة من أكثر من 1900 نوع من الطيور، من بينها 150 نوعاً من الطيور الطنانة. وبالإضافة إلى روعة مظهرها، تلعب الطيور الطنانة دوراً هاماً في المساعدة على المحافظة على النظام البيئي في البلاد.

الكشف عن التميمة الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™ 00:30

هذا وقد حضر مراسم الكشف عن التميمة كينتي العديد من نجوم كرة القدم الكولومبيين الذين وُلدوا في ميديلين، ومن بينهم قائدة المنتخب الوطني للسيدات دانييلا مونتويا، التي شاركت في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA ألمانيا 2010™، والحارس الأسطوري رينيه هيغيتا.

وفي هذا الصدد، قالت مونتويا، التي مثلت بلدها أيضاً في كأس العالم للسيدات FIFA أعوام 2011 و2015 و2023: "من الرائع أن تتخذ التميمة الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA اسم كينتي وأن تكون عبارة عن تجسيد لطائر الطنان المفعم بالحيوية والطاقة".

وتابعت: "تعد كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA محطة بالغة الأهمية في مسيرة أي لاعبة شابة، لأن من شأنها أن تساعد في رسم معالم مستقبلها ومشوارها الكروي - كما كان الحال بالنسبة لي. إن شغف كينتي بكولومبيا وبالبطولة سيلهم المشجعين الذين سيأتون لحضور هذه المسابقة، وهذا سيخلق حافزاً إضافياً للمنتخبات واللاعبات أثناء انتقالهن من فئة الشابات إلى مستوى النخبة في كرة القدم الدولية".

ستكون كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA ثالث بطولة من بطولات FIFA التي تقام في كولومبيا، بعد أن استضافت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية نسخة 2011 من بطولة كأس العالم للرجال تحت 20 سنة ونسخة 2016 من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA™.

وبهذه المناسبة، أكد رامون خيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق في كولومبيا والمدن المضيفة، حيث شكل كشف النقاب عن التميمة كينتي أحدث محطة في عملية إرساء أسس الإثارة والحماسة والتشويق في جميع أنحاء كولومبيا.

وتابع: "نحن واثقون من أن كينتي ستصبح رمزاً للاعبات الكولومبيات ولاعبات المنتخبات الوطنية الـ 23 الأخرى. بنفس أجواء الود والبهجة التي تعج بها التميمة، سيرحب بلدنا بهن ويجعلهن يشعرن بأنهن في بلدهن الثاني. إننا في الاتحاد الكولومبي فخورون للغاية باستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA. لن تكون هذه البطولة دليلاً واضحاً على موهبة وشغف اللاعبات فحسب، بل إنها ستعزز أيضاً التزامنا بتطوير كرة قدم السيدات في كولومبيا وعبر العالم".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 ستكون هي النسخة الأولى من البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخباً، تماشياً مع التزام FIFA بتوفير المزيد من الفرص لمزيد من اللاعبين واللاعبات في شتى أنحاء العالم. هذا وقد اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة، وهي الأرجنتين وأستراليا والنمسا والبرازيل والكاميرون وكندا وكوستاريكا وفيجي وفرنسا وألمانيا وغانا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا ونيجيريا وهولندا وباراغواي وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، بالإضافة إلى الدولة المضيفة كولومبيا.

سيتم إجراء قرعة البطولة يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران في بوغوتا، على أن تنطلق عملية بيع تذاكر المباريات بعد مراسم السحب، حيث يمكن للمشجعين إبداء اهتمامهم بشراء التذاكر هنا.