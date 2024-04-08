الكشف عن شعار بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™

يظهر في الشعار نهر كانيو كريستاليس الفريد الذي يُجسِّد مسيرة اللاعبات إلى قمة هرم المستديرة الساحرة

الهوية البصرية لنسخة كولومبيا 2024 هي مزيج متناغم يُجسِّد الدولة المستضيفة وروح البطولة نفسها

هذه هي المرة الثانية التي تحلّ فيها البطولة ضيفة على أمريكا الجنوبية والأولى بنسختها الموسّعة

كشف FIFA عن الشعار الرسمي والهوية البصرية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™ والمستلهَمة من الطبيعة الخلابة للدولة المستضيفة ومن روح هذه البطولة التي تُجسدها مقولة نجمات مستقبل كرة القدم™.

أبرز عناصر التصميم هو نهر كانيو كريستاليس المعروف باسم "قوس قزح السائل" والفريد من نوعه في أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى ألوان الأصفر والأزرق والأحمر المأخوذة من عَلَم كولومبيا، بحيث تتحوّل الهوية البصرية إلى مزيج متناغم يُجسِّد الدولة المستضيفة والبطولة نفسها.

وبينما تخطف هذه الألوان المميزة البصر بحيث ترمز للمجتمع الكولومبي متعدد الثقافات الذي يشتهر بالابتسامة المرتسمة على محيا أبنائه دوماً، يأتي نهر قوس قزح في قلب التصميم ليُحاكي كيف أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ ما هي إلا خطوة استثنائية في مسيرة اللاعبات إلى قمة هرم المستديرة الساحرة.

وبهذه المناسبة، قالت ساراي بيرمان، رئيسة قسم FIFA لكرة القدم للسيدات: "قدَّمت لاعبات من أمثال ليندا كايسيدو وسلمى بارالويلو أداءً باهراً في نسخة العام الماضي من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، إلا أن ذلك لم يكن مفاجئاً لمَن تابع مجريات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA التي دارت منافساتها في كوستاريكا عام 2022، إذ تألقت تلك اللاعبات في منافسات تلك البطولة أيضاً. يُظهر الشعار كيف أن هذه البطولة ما هي إلا منصة للانطلاق على الساحة العالمية، كما يخلق مشاعر إثارة لدى كل من يراه عما تحمله كرة القدم وعن المواهب الجديدة التي سنراها في كولومبيا".

وقبل سنوات من إثبات كايسيدو وبارالويلو علوّ كعبهما في البطولة، أبانت النجمة الأمريكية ألكس مورغان عن قدراتها الكروية الاستثنائية في نسخة 2008 من البطولة، والتي استضافتها تشيلي، إذ سجّلت أربعة أهداف وساعدت منتخب بلادها للتربع على منصة التتويج.

أما الاسم الشهير في ساحات المستديرة الساحرة، ألكسندرا بوب، فقد استهلّت مشوارها إلى عالَم النجومية في هذه البطولة عندما ساعدت المنتخب الألماني على نيل اللقب في نسخة 2010 أمام جمهوره. ولهذا ما من شكّ في أن مونديال تحت 20 سنة للسيدات سيُسلّط الضوء على وجوه جديدة ستُدوِّن اسمها بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة الجميلة.

يُذكر أن منافسات البطولة ستجري بين 31 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول، وذلك في سنة مميزة لكرة القدم الكولومبية إذ يحتفل الاتحاد الوطني للعبة في أكتوبر 2024 بمرور مئة سنة على تأسيسه.

وفي هذا الصدد صرح رامون خيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي وعضو مجلس FIFA، قائلاً "يُمثّل هذا الشعار ألوان بلدنا وبهجة شعبنا. تتزامن هذه البطولة مع مرور مئة سنة على تأسيس اتحادنا، ونحن نستعد للاحتفال بذلك مع كافة الكولومبيين، ونتطلّع إلى قدومهم مع عائلاتهم بأعداد كبيرة إلى الملاعب".

يُذكر أن هذه هي ثالث بطولات FIFA التي تستضيفها كولومبيا، التي سبق لها ونظّمت نسخة الرجال عام 2011 وكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ عام 2016، إلا أنها أول بطولة كبيرة خاصة بالسيدات تجري في هذه الدولة الأمريكية الجنوبية، والمرة الثانية التي يحلّ فيها مونديال السيدات تحت 20 سنة على القارة، بعد أن سبق وجرى في تشيلي قبل 16 عاماً.

وإلى جانب نجاح كايسيدو وزميلاتها ببلوغ ربع نهائي نسخة العام الماضي من كأس العالم للسيدات، وهو ما شكّل مؤشراً واضحاً عن الخطوات الكبيرة التي قطعتها كرة قدم السيدات في كولومبيا، أتت نسب المتابعة والمشاهدة التلفزيونية لتعكس تصاعداً كبيراً في شعبية اللعبة، إذ شاهد 9 ملايين شخص في كولومبيا أولى مباريات المنتخب التي انتهت بفوز نجمات البلاد على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، وهو ما يبلغ ثلاث أضعاف الرقم القياسي السابق لنسب المتابعة.

وبالنظر إلى أن هذه هي النسخة الأولى من البطولة التي تجري بشكلها الموسّع، أي بمشاركة 24 منتخباً بدلاً عن 16 فقط، فإن جماهير البلاد ستكون على موعد مع عدد أكبر من المباريات وإثارة كروية أكثر في ثلاث مدن مستضيفة هي كالي وميدلين والعاصمة بوغوتا. وقد أصبح بإمكان الجماهير الآن التسجيل لإبداء الاهتمام بالحصول على تذاكر بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™. وإلى جانب كولومبيا المستضيفة، ستشارك في البطولة المنتخبات التالية (حسب الترتيب الأبجدي اللاتيني): أستراليا والنمسا والكاميرون وكندا وكوستاريكا وفيجي وفرنسا وألمانيا وغانا واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.