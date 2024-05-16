خضيرة: كنت أتمنى أن ألعب في بطولة Mundial de Clubes الجديدة

أشاد سامي خضيرة بنظام 32 فريقاً في بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™

سيتمكّن الفائز بكأس العالم 2014 FIFA™ من مشاهدة مباريات نادييه السابقين ريال مدريد ويوفنتوس في العام المقبل

"إنها تمنح مجموعة واسعة من الفرق من مجموعة واسعة من القارات الفرصة لاختبار أنفسهم"

استمتع سامي خضيرة بمسيرة رائعة على مستوى الأندية وعلى المستوى الدولي، ولكن يعترف بأن اللعب في بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ كان سيشكّل لحظة خاصة في مسيرته للاستمتاع بها. سيتمكّن اللاعبون من 32 فريقاً من جميع أنحاء العالم من عيش هذه التجربة بالذات عندما تقام البطولة الجديدة في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران وويوليو/تموز 2025. في مسيرة توجّت بالفوز بكأس العالم FIFA 2014™ مع ألمانيا، فاز خضيرة بمجموعة واسعة من الألقاب في مسيرته الرائعة مع شتوتجارت وريال مدريد ويوفنتوس. وقال خضيرة "كنت أتمنى أن أحظى بفرصة اللعب في كأس العالم للأندية FIFA هذه كلاعب، لكني الآن أشارك بشكل أكبر كمتفرّج ومشجّع."

وأضاف "أعتقد أن كأس العالم للأندية FIFA بمشاركة 32 فريقاً هي أمر جيد حقاً لأن الكثير من الفرق المختلفة من قارات مختلفة ستجتمع معاً. لقد رأيتم ردة الفعل، خاصة في ألمانيا، حيث كانت جماهير بوروسيا دورتموند سعيدة للغاية بتأهل فريقها، وهو أمر مستحق بعد النجاح الذي حققّه الفريق في السنوات القليلة الماضية."

كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ | سامي خضيرة 00:36

تعد المسابقة جزءاً من أهداف FIFA الإستراتيجية للدورة 2023-2027 التي تُدرك أن العديد من المناطق تحتاج إلى كرة قدم أكثر تنافسية. ويتطلّع لاعب الوسط السابق خضيرة إلى رؤية الجودة والتنوع الذي تقدمه الأندية المشاركة من جميع الاتحادات الستة. وقال أسطورة FIFA "ستكون منافسة رفيعة المستوى، لذا أعتقد أنها ستكون مفيدة لأنها ستمنح مجموعة واسعة من الفرق من مجموعة واسعة من القارات الفرصة لاختبار أنفسهم ضد بعضهم البعض."