الإعلان عن المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™

تجري المباريات في طشقند وبخارى وأنديجان وبمشاركة 24 منتخباً

هذه هي المرة الأولى التي تجري البطولة في آسيا الوسطى

ستُقام القرعة يوم 26 مايو/أيار المقبل

أعلن FIFA عن المدن المستضيفة الثلاث لبطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™، والتي تشمل بالإضافة إلى العاصمة طشقند، كلاً من مدينة بخارى، التي كانت محطة مهمة على طريق الحرير، ومدينة أنديجان في وادي فرغانة، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي يُنظِّم FIFA أياً من بطولاته في إحدى دول آسيا الوسطى.

وستجري منافسات النسخة العاشرة من البطولة بين 14 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول بمشاركة 24 منتخباً، من بينها البرتغال صاحبة اللقب والبرازيل التي سبق وتربّعت على العرش خمس مرات في إنجاز قياسي لا يُضاهى، بالإضافة إلى فريقين يُشاركان للمرة الأولى وهما منتخبا فرنسا ونيوزيلندا، بينما من المقرر أن تجري القرعة في مدينة سمرقند يوم 26 مايو/أيار المقبل.

وبمناسبة الإعلان عن المدن المستضيفة، قال خايمي يارزا، مدير البطولات بالاتحاد الدولي لكرة القدم: "يسرّنا اختيار هذه المدن الثلاث المذهلة التي تمثل الأوجه المختلفة لأوزباكستان، وإني على ثقة بأن المنتخبات الأربعة والعشرين المشارِكة ستشعر وكأنها في بلدها، وستقدِّم أفضل ما لديها.

هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تجري بطولة من بطولات FIFA في أوزبكستان تحديداً، وآسيا الوسطى عموماً، وهو ما يجعلها بطولة مميزة بالنسبة إلى FIFA ضمن مهمتنا في جعل اللعبة عالمية بحق".

من جهته، قال رافشان إرماتوف، النائب الأول برئيس اتحاد أوزبكستان لكرة القدم: "شرفٌ كبيرٌ لنا استضافة هذه الفعالية الكبيرة، أوزبكستان دولة رائعة تشهد تطوراً بوتيرة هائلة، والآن بمقدورنا الاستعداد للترحيب بأفضل لاعبي ومدربي كرة الصالات في العالم، وتعريفهم بهذه الدولة الرائعة. بالنظر إلى الشعبية الهائلة للكرة في أرجاء العالم، نتوقع أن تغصّ المدرجات بآلاف المشجعين من كافة أرجاء العالم لدعم منتخباتهم، وخلق أجواء يستمتع بها الجميع".

يُذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تحلّ البطولة بإحدى دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتأتي في فترة تطور كبير لكرة القدم وكرة الصالات في آسيا الوسطى، فعلى سبيل المثال، شاركت طاجيكستان للمرة الأولى في نسخة هذا العام من كأس الأمم الآسيوية، بينما تأهلت جمهورية قيرغيزستان للمرة الثانية بعد مشاركتها الأولى عام 2019.