FIFA ينشر تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™

تجاوزت الاتحادات الأعضاء المعنية الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة

يتضمن نموذج التقييم مجموعة من المعايير الرئيسية لاستضافة البطولة

من المقرَّر أن تُحدِّد الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA الدول المضيفة خلال كونغرس FIFA الاستثنائي

نشر FIFA تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™، وذلك في أعقاب إجراء دراسة شاملة لكل ملف من الملفات، تخللتها زيارات تفقدية إلى البلدان المترشحة المعنية، حيث ستُحال الملفات المذكورة إلى كونغرس FIFA الاستثنائي المُزمع انعقاده عبر الفيديو في 11 ديسمبر/كانون الأول لتحديد الدول المضيفة.

وتعكس التقارير نموذج التقييم الشامل المُعتمد لدى FIFA، والذي يتضمن مجموعة من المعايير، تتراوح بين البنية التحتية والخدمات والجوانب التجارية، وصولاً إلى الرؤية التي تنطوي عليها استضافة الحدث والمسائل المتعلقة بالاستدامة وحقوق الإنسان.

وقد أُجريت عملية تقديم ملفات الترشح للنسختين المذكورتين من بطولة كأس العالم FIFA بما يتماشى مع المنهجية المُتَّبعة في اختيار الدول المضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ ونسختي 2023 و2027 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™.

واستناداً إلى الخلاصات التي توصلت إليها التقارير، وطبقاً للوائح تقديم ملفات الترشُّح ونظام النقاط المعمول به، اعتُبرت الملفات التالية متجاوزة للحد الأدنى من متطلبات الاستضافة:

ملف مشترك مُقدَّم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ وملف احتفالية الذكرى المئوية مُقدَّم من اتحاد أوروغواي لكرة القدم (مباراة واحدة) الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (مباراة واحدة) اتحاد باراغواي لكرة القدم (مباراة واحدة). الوثيقة ذات الصلة: تقرير تقييم الملف