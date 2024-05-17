أبرز التصريحات بعد الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

تم الإعلان عن استضافة البرازيل لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

ستكون هذه أول نسخة تجري في أمريكا الجنوبية

تم للمرة الأولى اختيار الملف الفائز وفق تصويت مفتوح في كونغرس FIFA

تم الإعلان عن استضافة البرازيل لبطولة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ بناءً على تصويت مفتوح جرى في كونغرس FIFA الـ74 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد مستضيف هذه البطولة بناءً على تصويت مفتوح في كونغرس FIFA، إذ حصل ملف البرازيل على 119 صوتاً، مقابل 78 لصالح الملف المشترك بين بلجيكا وهولندا وألمانيا.

وستكون نسخة عام 2027 هي العاشرة من البطولة والأولى التي تجري في أمريكا الجنوبية، بعد أن سبق وحطّت رحالها في الصين والسويد والولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا إلى جانب أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا (استضافة مشتركة).

التصريحات

"هذا الفوز هو انتصار لكرة القدم للسيدات في أمريكا الجنوبية والعالَم، وبفضل الفوز بحق استضافة كأس العالم للسيدات FIFA، نتوقّع أن يعزّز ذلك من كرة القدم في كل مكان." "بالنسبة لنا، استضافة كرة القدم العالمية وبطولة كأس العالم للسيدات للمرة الأولى سينتج عنه انخراط المزيد من الشابات والسيدات في كرة القدم سواء في المدارس أو الحدائق أو على الشواطئ. ومن شأن إرث البطولة أن يجعل السيدات أكثر انخراطاً في عالم كرة القدم، ويُظهر قدرتهن على الاضطلاع بمراكز مختلفة في كرة القدم." "نؤكد لكم بأننا سنستضيف أكبر وأفضل نسخة على الإطلاق من كأس العالم للسيدات FIFA. والدعوة موجهة لكم جميعاً للقدوم إلى البرازيل والاستمتاع بكرم الضيافة في بلادنا، وبتميُّز شعبنا، والبهجة بالترحيب بكل الزوار بصدر رحب." إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

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"كانت سنة من العمل الشاق، والآمال الكبيرة، ولطالما تمثّل طموحنا بتغيير (وجه) كرة القدم للسيدات في أمريكا الجنوبية. تشهد كرة القدم للسيدات في أمريكا الجنوبية – لا في البرازيل فحسب - تطوراً، ولطالما كنا على قناعة بأن تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA في البرازيل سيُسرّع عجلة التطوير." "أما فيما يتعلق بالخطوات المقبلة، فإن ما علينا القيام به الآن هو الاحتفال، فهذا إنجاز هائل لأمريكا الجنوبية. ولهذا سنحتفل، دون أي شعور بالضغط أو التوتر، سنستمتع بهذه اللحظات." فاليسكا أراوجو، مديرة ملف الترشّح البرازيلي

"تواجه النساء في البرازيل عدة أمور من أجل ممارسة كرة القدم في البرازيل، ولذلك سيكون للاستضافة تأثير مباشر على لاعبات كرة القدم المستقبليات، وعددهن، والحوافز المتاحة أمام الأهل لمنحها للأطفال من أجل لعب كرة القدم." "سيكون لهذا الأمر تأثير هائل، وآمل أن يسمح على أرض الواقع للفتيات بأن يحدوهن الأمل بأن يصبحن لاعبات محترفات، تماماً كالفتيان. إنه إنجاز هائل، وركيزة يمكن من خلالها لكافة السيدات أن يطمحن من خلالها بأن يحقّقن ما يصبون إليه." "سيكون مصدر الإلهام في متناول يد الفتيات، وليس لدي أدنى شكّ بأنها ستجمع بينهن وستُثري أحلامهن بأن يصبحن لاعبات محترفات." روزانا، لاعبة دولية برازيلية سابقة وإحدى أساطير FIFA

كونغرس FIFA الـ74 لعام 2024 | اختيار البرازيل لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ 01:46

"كانت كرة القدم للسيدات محظورة في البرازيل خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن العشرين، إذ هناك لاعبات سابقات تعرّضن للاعتقال لأنهن مارسن كرة القدم، وهؤلاء اللاعبات نفسهن، بعزيمة وتصميم، تجاوزن المنع وانتزعن حريتهن بحيث أتمتع أنا والكثير من الفتيات الأخريات بحرية ممارسة كرة القدم دون تلك القيود." "أشعر أن هذا الأمر بمثابة جائزة: أن نحظى بفرصة استضافة كأس العالم للسيدات FIFA، وقد اضطلعت كل واحدة منهن بدور في تحقيق هذا الأمر، فأنا لم أعاني نصف معاناتهن. وإنجاز اليوم هو ثمرة ما قمن به من أجل كرة القدم للسيدات، لا في البرازيل فحسب، بل حول العالم." فورميجا، لاعبة دولية برازيلية سابقة وإحدى أساطير FIFA

"أنا بغاية السعادة، فهذا إنجاز مستحقّ لبلدنا الذي يتنفس كرة القدم ويعشقها، إنها البرازيل." "أعتقد أن ما صنع الفارق للبرازيل هو البهجة والسعادة للشعب البرازيلي، ومدى الترحيب الذي يحظى به القادمون إلى البرازيل من دول أخرى. إننا بلد البسمة والسعادة، بغض النظر عن الظروف." "لم نحظ بأفضل نتائج في نسختي بطولة كأس العالم FIFA اللتين استضفناهما عامي 1950 و2014، وأمامنا الآن فرصة لقلب تلك النتيجة مع منتخب السيدات والفوز بكأس العالم للسيدات FIFA على أرضنا." كافو، لاعب دولي برازيلي سابق وأحد أساطير FIFA