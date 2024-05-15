تسونياسو مياموتو يهدف إلى تحقيق النجاح على المدى الطويل كرئيس للاتحاد الياباني لكرة القدم

تم تعيين كابتن اليابان السابق، تسونياسو مياموتو، رئيساً للاتحاد الياباني لكرة القدم

عيّن مياموتو رئيسًا للاتحاد الياباني لكرة القدم في مارس 2024

تهدف اليابان إلى الفوز بكأس العالم FIFA وزيادة الإيرادات على المدى الطويل

عندما قاد تسونياسو مياموتو المنتخب الياباني في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002 FIFA™ ضد بلجيكا، أصبح واجهة لكرة القدم في جميع أنحاء البلاد. والآن، بعد مرور 22 عاماً على قيادته لمنتخب بلاده، يقود مياموتو اليابان لتصبح قوة كروية عالمية باعتباره رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم (JFA). نظرًا لأن معظم اللاعبين السابقين يختارون الالتحاق بالتدريب أو البث التلفزيوني بعد التقاعد على أرض الملعب، فإن التقدم المهني لمياموتو يعد أمراً غير معتاد. متحمساً لرؤية اليابان تفوز بكأس العالم FIFA يوماً ما، تم تعيين مياموتو رئيساً للاتحاد الياباني لكرة القدم في مارس/آذار 2024. احتاج مياموتو إلى القليل من التعريف لمشجعي كرة القدم في اليابان بعد أن قاد المنتخب الوطني في نسختين من كأس العالم FIFA - بما في ذلك نسخة 2002 التي استضافتها اليابان - وقضى فترة ناجحة كمدرب رئيسي لجامبا أوساكا، وفاز بلقب أفضل مدرب في الدوري الياباني عام 2020.

على الرغم من نجاحه على أرض الملعب وعلى المستوى الإداري، لم يكن بمقدور مياموتو إلا أن يشعر أنه سيكون له الأثر الأكبر على كرة القدم اليابانية كجزء من اتحاد كرة القدم في البلاد، وهو المنصب الذي شعر دائمًا أنه سيتوليه، حيث يقول مياموتو "بعد مسيرتي الاحترافية، كان هدفي على المدى الطويل هو أن أصبح صانع قرار في كرة القدم."

بعد أن وصل إلى مستويات لا يُمكن أن يحلم بها سوى القليل كلاعب وكمدرب والآن كإداري، قد يبدو أن النجاح يأتي بسهولة لمياموتو، لكن المدافع السابق لم يختصر أي طريق: قام بتدريبه المهني واتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أنه مستعد لذلك. كانت إحدى أكبر الخطوات هي إكمال دورة ماجستير FIFA في عام 2013. ماجستير FIFA هو برنامج تعليمي في إدارة الرياضة يعمل على تطوير إداريين من الطراز العالمي يمكنهم التعامل مع عالم الرياضة وكرة القدم المعقد. إنه شيء ساعد مياموتو على تغيير وجهة نظره. وقال مياموتو: "إن وجود وجهات نظر مختلفة أمر مهم للغاية لفهم الأمور بشكل كامل واتخاذ قرارات جيدة ومهمة. كلاعب، اعتقدت أنني أفهم كرة القدم، لكن كان بإمكاني رؤية كرة القدم من هذه الزاوية فقط. بعد ماجستير FIFA، لدي منظور تاريخي ومنظور إداري ومنظور قانوني."

رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم تسونياسو مياموتو 01:47