برنامج FIFA التنفيذي لكرة القدم يسلط الضوء على التنمية والتطوير في آسيا وأوقيانوسيا

أُسدل الستار على برنامج FIFA التنفيذي لكرة القدم في جاكرتا

اجتمع ممثلون عن الاتحادات الأعضاء من آسيا وأوقيانوسيا في العاصمة الإندونيسية للمشاركة في مبادرة تهدف إلى تبادل الأفكار وبناء المعرفة

صُمِّم هذا البرنامج لتوجيه ومساعدة الاتحادات الأعضاء على النهوض بإدارة كرة القدم محلياً

أُسدل الستار على برنامج FIFA التنفيذي لكرة القدم الذي استمر ثلاثة أيام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث أتيحت الفرصة لتعزيز معارف كبار المسؤولين الإداريين من مختلف الاتحادات الوطنية الآسيوية والأوقيانوسية المنضوية تحت مظلة FIFA. وكان FIFA قد صمَّم هذا البرنامج على أساس رؤية تقوم على بذل كل الجهود الممكنة لتقديم التوجيه والدعم اللازمَين لمساعدة كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء المعنية على النهوض بإدارة كرة القدم محلياً بشكل فعال، علماً أن برنامج FIFA التنفيذي لكرة القدم يوفّر لكبار المسؤولين المعنيين بإدارة اللعبة المعارف والأدوات كما يُطلعهم على أفضل الممارسات والتقنيات الرئيسية المعمول بها، وذلك لتعزيز الأنشطة التنظيمية اليومية في اتحاداتهم الوطنية. وقد شهد البرنامج مشاركة ممثلين عن 29 اتحاداً وطنياً من مختلف المشارب الثقافية والمناطق الجغرافية، بدءاً بجزر كوك من أقصى شرق اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، ووصولاً إلى لبنان في أقصى غرب الاتحاد الآسيوي.

برنامج FIFA التنفيذي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا في جاكرتا Previous 01 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 02 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 03 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 04 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 05 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 06 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 07 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 08 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 09 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 10 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 11 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 12 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 13 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 14 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 15 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 16 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 17 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 18 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 19 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations 20 / 20 FIFA Football Executive Programme Asian and Oceanian member associations Next

تم التركيز على مختلف المجالات الرئيسية، ولا سيما الميزانية والاشتراء ومنع الأزمات وتنقيح القوانين وإدارة الجوانب المتعلقة بالجهات الفاعلة، علماً أن المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) ساعد في تنظيم البرنامج، باعتباره شريك FIFA التعليمي في هذا المجال. وقال سانجيفان بالاسينغام، مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا: "هنا في جاكرتا، وسط ما يعيشه عشاق كرة القدم من زخم مفعم بالطاقة والحيوية والحماس، نتَّحد في رؤية مشتركة لمستقبل اللعبة، حيث يُعتبر برنامج FIFA التنفيذي لكرة القدم بمثابة محفز للابتكار وتعزيز الروابط وتمهيد الطريق نحو منظومة كروية أكثر شمولاً واستدامة، إذ نعمل معاً على استغلال الإمكانات التحويلية لكرة القدم، وتسخير قوتها لإلهام المجتمعات وتوحيدها والارتقاء بها في شتى أنحاء العالم."

يُذكر أن استضافة برنامج FIFA التنفيذي لكرة القدم كانت بمثابة فرصة أخرى لإندونيسيا من أجل إظهار ما تشتهر به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وهي التي رحَّبت مؤخراً بالعالم عندما نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ العام الماضي، علماً أن هذه الطفرة الأخيرة تتزامن مع صعودها القوي على المستوى الدولي، بما في ذلك التأهل المذهل لمرحلة خروج المغلوب من كأس آسيا مطلع هذا العام، والمشوار المثير للإعجاب في النسخة الأخيرة من كأس آسيا تحت 23 سنة. وفي هذا الصدد، قال إيريك توهير، رئيس اتحاد إندونيسيا لكرة القدم، "نحن سعداء بالشراكة مع FIFA والمركز الدولي للدراسات الرياضية في سبيل جلب هذا البرنامج المبتكر إلى منطقة آسيا وأوقيانوسيا. وبما أننا نستضيف الوحدة الافتتاحية، فإنه من دواعي سرورنا الترحيب بالمشاركين من جميع أنحاء المنطقة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لدفع عجلة التغيير الإيجابي إلى الأمام في اتحاداتهم الوطنية."

وتضمَّن البرنامج ورش عمل ومقابلات مع بعض الخبراء ودراسات حالة وزيارات ميدانية إلى مكتب اتحاد إندونيسيا لكرة القدم وجامعة مانديري. وقد صُمِّم البرنامج بحيث يتيح للمشاركين ما يلي:

سبر أغوار البيئة التي تعمل فيها اتحاداتهم الوطنية وفهم القواعد التي تحكمها

التعرّف بعمق على خصائص استراتيجيات اتحاداتهم الوطنية وتنفيذها في عملهم من خلال مواءمة المشاريع معها

تعلُّم أساسيات إدارة الأحداث

اكتساب القدرة على تحديد القيمة وإضفائها من خلال الوقوف على نقاط قوة العلامة التجارية لاتحاداتهم الوطنية

التواصل بفعالية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك في أوقات الأزمات

تطوير أسلوب الإدارة من خلال حصص مقتضبة لصقل المهارات