الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أكتوبر/تشرين الأول 2024)

برنامج Football For Schools ودبلوم القانون الرياضي FIFA يتواصلان في السعودية والإمارات

موريتانيا تدخل التاريخ، ورشة عمل للحوكمة المالية في المنامة وزيارة لفريق TDS إلى البحرين

برنامج لتكوين مكوني المدربين الجزائريين وتربص تكويني لفائدة الحكمات بوهران

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

برنامج Football For Schools يسير على قدم وساق في السعودية

اختتمت المرحلة السادسة من برنامج Football For Schools للبنين والبنات لاكتشاف المواهب في الأحساء، والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف FIFA بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم، وذلك على مدى يومين بمشاركة 127 طالبًا و85 طالبة، و32معلمًا و31 معلمة، و19 مدربين و9 مدربات. حيث شهد اليوم الأول من البرنامج محاضرات نظرية وورش عمل للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج، وذلك لشرح آلية عمل البرنامج، فيما شهد اليوم الثاني تدريبات ميدانية للطلاب والطالبات، حيث تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريبية، كما تم توزيع اللاعبين واللاعبات على شكل مجموعات لأداء التمارين بقيادة المعلمين والمعلمات. من جهته قدم المسؤول الفني في إدارة البراعم خالد الفرحان شكره وتقديره لوزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وإدارة تعليم الأحساء، على اهتمامهم ودعمهم لانجاح هذا المهرجان، كما قدم شكره للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج. يُذكر أن برنامج Football For Schools للبنين والبنات أُقيم في جدة والرياض والدمام وجازان والمدينة المنورة، على أن تقام المرحلة السابعة في مكة المكرمة.

برنامج دبلوم القانون الرياضي FIFA يتواصل في الإمارات

بعد مرة أولى وثانية لقيت نجاحاً كبيراً، تواصلت فعاليات المرحلة الثالثة من دبلوم القانون الرياضي، الذي يُنظمه FIFA بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ضمن برنامج "FIFA" التعليمي.

موريتانيا تدخل التاريخ

دخل المنتخب الموريتانيا التاريخ من بابه الواسع بعد ضمانه التأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™، حيث حقق فوزاً كبيراً على المغرب بنتيجة 7-4 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر. وكان منتخب موريتانيا قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مالاوي بنتيجة 11 مقابل 6 أهداف، ليبصم المرابطون على مشاركة تاريخية في كأس العالم المقررة السنة المقبلة، وليؤكد الاتحاد الموريتاني لكرة القدم نجاعة العمل الكبير الذي يقوم به في السنوات القليلة الماضية.

برنامج تكويني مشترك بين FIFA والاتحاد الجزائري لتأهيل مكوني المدربين

نظم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالتعاون مع FIFA، دورة تكوينية تستهدف المكوّنين الجزائريين، وذلك من 26 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالجزائر العاصمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث المعارف والأساليب التعليمية لدى مكوّني المدربين، وتمكينهم من نقل تلك المعارف والخبرات إلى المدربين الذين لم يشاركوا، وكذلك إلى المكونين الجدد الذين سينضمون لاحقا.

وتوفر هذه المبادرة للمكوّنين من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعلم بأسلوب تفاعلي، وهو ما يساهم في تحسين جودة تكوين المدربين في الجزائر.

معسكر FIFA التكويني لفائدة الحكمات الجزائريات بوهران

كما نظم FIFA في الغرب الجزائري بمدينة وهران معسكراً تكوينياً لفائدة الحكمات الجزائريات، حيث حضرت الحكمات إلى حصص نظرية وتطبيقية. وتهدف هذه المبادرات تطوير التحكيم الجزائري للسيدات الذي يسير على الطريق الصحيح، بعدما شاركت الحكمة فريال أسماء وهاب في كأس العالم تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™، وكانت ضمن الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة، فضلاً عن مشاركة غادة محات في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2024 FIFA™ الجارية في جمهورية الدومينيكان.

FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين

نظَّم FIFA في العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل عن الحوكمة المالية استمرت ليومين (22 و23 أكتوبر/تشرين الأول)، وحضرها الأمناء العامون والمدراء الماليون من 11 اتحاداً وطنياً، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتأتي هذه الورشة في إطار التزام FIFA المستمر بتعزيز الحوكمة المالية وبناء القدرات داخل الاتحادات الوطنية.

شارك في جلسات الورشة ممثلون عن الاتحادات الكروية الوطنية لكل من أفغانستان والبحرين والعراق والأردن والكويت وعُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتمثّل الهدف من هذه الجلسات بتعزيز أنظمتها للإدارة المالية وضمان الاستخدام الفعال والملائم لأموال التطوير التي يُقدِّمها FIFA. عُقدت الورشة تحت مظلة "حَرم FIFA" الذي أطلق مؤخراً ليكون بمثابة منصة تعليمية مركزية لكرة القدم، بحيث تتوافر فيها كافة أنشطة FIFA في مجال بناء القدرات والمبادرات التعليمية الموجهة للاتحادات الوطنية.

زيارة فريق مخطط تطوير المواهب إلى البحرين

قام فريق مخطط تطوير المواهب TDS بزيارة إلى دولة البحرين في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول، بهدف مواصلة تطبيق هذا البرنامج من الدولة البحرينية التي تسعى إلى انتقاء أفضل المواهب الشابة وتحضيرها لتقود منتخباتها الوطنية في المستقبل.

وقال اللاعب السابق والمتخصص في الأداء العالي لـFIFA فيليب سينديروس على Twitter "تعكس زيارة فريق TDS التابع لـFIFA إلى البحرين التعاون الديناميكي من خلال برنامج تطوير المواهب. لقد تم تحقيق تقدم كبير، ونحن نظل ملتزمين بدعم تطوير كرة القدم في هذا البلد."

كونغرس FIFA الـ75 في باراجواي

من المقرر أن يعقد كونغرس FIFA الـ75 في أسونسيون (باراجواي) بعد القرار الذي اتخذه مجلس FIFA في اجتماعه يوم 3 أكتوبر.