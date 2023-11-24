الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffrim.org

العنوان

Route de l'Espoir,

Boîte postale 566,

NOUAKCHOTT

Mauritania

طرق التواصل

الهاتف: +222-4/524 18 60

البريد الإلكتروني:sg@ffrim.org

فاكس: +222-4/525 18 61

التنظيم

President

Ahmed YAHYA

Vice President

Boubacar SY

Massa DIARRA

Moulaye BOUGHOURBAL

Moussa EL MOULOUD

General Secretary

Ahmedou MBEIRICK

Treasurer

Boubacar SY

Media And Communication Manager

Brahim SOW

Technical Director

Luis SASTRE

National Coach Men

Amir ABDOU

National Coach Women

Abdoulaye DIALLO

Chairperson of the Referees Committee

Haballah MOHAMED VALL

Head/Director of the Referees Department

Rachid MEDJIBA

Referee Coordinator

Rachid MEDJIBA

Futsal Coordinator

Abdul Haye IDOUMOU

تصنيف موريتانيا

تصنيف منتخب موريتانيا للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

NOUAKCHOTT, MAURITANIA - NOVEMBER 23: Mauritania President Mohamed Ould Ghazouani and Mauritanian Football Association President Ahmed Yahya ribbon cutting during the visit of the Mauritania President Mohamed Ould Ghazouani to the FFRIM headquarters on November 23, 2023 in Nouakchott, Mauritania. (Photo by Amadou Sy/FIFA)
المنظمة
الرئيس الموريتاني يتفقد المشاريع الممولة من FIFA Forward
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
General view of FIFA/AFD : Inclusive academies - Djibouti
تطوير كرة القدم
اختيار موريتانيا ومالاوي وجيبوتي لبرنامج أكاديميات كرة القدم الشاملة بدعم من FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية
٨ يونيو ٢٠٢٣
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 06: Mohamed Soueid of Mauritania celebrates with teammates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Syria and Mauritania at Al Janoub Stadium on December 06, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بوتسوانا وموريتانيا تتقدمان بهدوء
٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Yacine Brahimi of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الجزائر تتوج بكأس العرب في بطولة استثنائية
١٩ ديسمبر ٢٠٢١
DOHA, QATAR - DECEMBER 03: Fans show their support during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Oman and Qatar at Education City Stadium on December 03, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 07: Fans of Algeria show their support prior to the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Algeria and Egypt at Al Janoub Stadium on December 07, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 06: A Tunisia fan looks on prior to the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Tunisia and United Arab Emirates at Al Thumana Stadium on December 06, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Francois Nel - FIFA/FIFA via Getty Images)
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 06: Fans of Mauritania enjoy the pre-match atmosphere prior to the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Syria and Mauritania at Al Janoub Stadium on December 06, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
+6
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
أبرز الصور للجمهور من مرحلة المجموعات لقطر ٢٠٢١
٨ ديسمبر ٢٠٢١
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 06: Seifeddine Jaziri of Tunisia celebrates with teammate Mohamed Ben Hmida after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Tunisia and United Arab Emirates at Al Thumana Stadium on December 06, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Francois Nel - FIFA/FIFA via Getty Images)
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DOHA, QATAR - DECEMBER 06: Khalid Al Hajri of Oman celebrates with teammates after scoring their team's third goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group A match between Oman and Bahrain at Ahmad Bin Ali Stadium on December 06, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مباريات اليوم الخامس في كأس العرب FIFA
AL WAKRAH, QATAR - NOVEMBER 30: General view inside the stadium during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group A match between Iraq v Oman at Al Janoub Stadium on November 30, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
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DOHA, QATAR - DECEMBER 03: Mbacke Ndiaye of Mauritania blocks the ball during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Mauritania and United Arab Emirates at Stadium 974 on December 03, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الهدية المثالية لكاسكاو في عيد ميلاده