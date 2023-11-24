الاتحاد الموريتاني لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.ffrim.org
العنوان
Route de l'Espoir,
Boîte postale 566,
NOUAKCHOTT
Mauritania
طرق التواصل
الهاتف: +222-4/524 18 60
البريد الإلكتروني:sg@ffrim.org
فاكس: +222-4/525 18 61
President
Ahmed YAHYA
Vice President
Boubacar SY
Massa DIARRA
Moulaye BOUGHOURBAL
Moussa EL MOULOUD
General Secretary
Ahmedou MBEIRICK
Treasurer
Boubacar SY
Media And Communication Manager
Brahim SOW
Technical Director
Luis SASTRE
National Coach Men
Amir ABDOU
National Coach Women
Abdoulaye DIALLO
Chairperson of the Referees Committee
Haballah MOHAMED VALL
Head/Director of the Referees Department
Rachid MEDJIBA
Referee Coordinator
Rachid MEDJIBA
Futsal Coordinator
Abdul Haye IDOUMOU
تصنيف موريتانيا
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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