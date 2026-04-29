Un mois au féminin : avril 2026

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin aux associations membres

Activités dans différents programmes de développement de la FIFA sur plusieurs continents

Étapes importantes en vue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ et pour les participants aux FIFA Series 2026™

La FIFA travaille activement à travers le monde pour atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d’ici 2027. Cet objectif ambitieux repose sur 13 programmes de développement, auxquels les 211 associations membres de la FIFA peuvent prétendre afin de bénéficier du soutien de l’instance dirigeante du football mondial.

Inside FIFA revient sur certaines des activités récentes les plus marquantes qui continuent d’étendre l’empreinte du football féminin à l’échelle mondiale.

🇧🇮 Burundi

Dans la continuité de l’Atelier de développement des compétences pour les administrateurs organisé l’an dernier, la Fédération de football du Burundi (FFB) s’est tournée vers le développement d’une nouvelle génération d’entraîneures. Dans le cadre du Programme de développement des ligues de la FIFA, l’objectif est d’augmenter le nombre de techniciennes à tous les niveaux, du football de base jusqu’à l’élite. Organisé au Centre technique de la FFB à Bujumbura, ce programme intensif de cinq jours a proposé des sessions théoriques et pratiques animées par des formateurs locaux.

🇷🇼 Rwanda

La Fédération rwandaise de football (FERWAFA) a une nouvelle fois affirmé son engagement en faveur du développement du football féminin avec le lancement de la version élargie de la Ligue U-17. Après le déploiement de plusieurs programmes soutenus par la FIFA l’an dernier, ainsi que les campagnes U-13 et U-15 du mois précédent, cette compétition nationale constitue un pilier du développement des jeunes dans le cadre du Programme de développement des ligues.

Conçue pour renforcer l’écosystème du football féminin au Rwanda, elle offre une plateforme nationale structurée, compétitive et de qualité pour les joueuses d’élite. Au total, 25 équipes issues de tout le pays participent, rassemblant environ 500 jeunes filles.

🇷🇼 Seychelles

La Fédération seychelloise de football (SFF) a franchi une étape majeure avec le lancement de sa stratégie de football féminin sur trois ans. Celle-ci définit une feuille de route claire pour le développement de la discipline dans cet État insulaire de l’océan Indien.

L’événement de lancement a réuni les principaux acteurs du paysage sportif national, soulignant l’importance d’une approche collaborative pour renforcer les opportunités offertes aux femmes et aux jeunes filles.

« Le lancement de cette stratégie représente une avancée significative pour le football féminin aux Seychelles », a déclaré Chris Yip-Au, responsable du football féminin à la SFF.

Dans le même temps, la Ligue féminine des Seychelles a entamé sa deuxième saison avec un financement du Programme de développement des ligues de la FIFA. Réunissant huit équipes de l’île principale de Mahé, cette compétition de six mois vise à poursuivre les progrès techniques et compétitifs du football féminin.

🇧🇩 Bangladesh

La Fédération de football du Bangladesh (BFF) souhaite capitaliser sur les récents progrès du football féminin dans le pays. Peu après la première participation de l’équipe nationale à la Coupe d’Asie féminine de l’AFC, la BFF a organisé un atelier de deux jours à Dhaka, financé par le Programme de développement des ligues. Réunissant entraîneurs et arbitres du championnat national, cet atelier visait à analyser et améliorer la ligue afin de poursuivre le développement du football féminin dans le pays.

🇧🇹 Bhoutan

La Fédération de football du Bhoutan (BFF) a poursuivi sa campagne de promotion du football féminin avec un nouvel événement organisé à Tashiyangtse. Axée sur les filles âgées de 6 à 16 ans, cette initiative vise à encourager la pratique à la base et à favoriser l’inclusion, tout en élargissant l’accès au football dans les zones isolées du royaume himalayen.

🇧🇳 Brunei Darussalam

Au cours du mois écoulé, les arbitres et entraîneures ont été mises à l’honneur grâce à deux événements soutenus par la FIFA et organisés par la Fédération de football du Brunei Darussalam (FABD).

Le cours d’arbitrage féminin de base (classe 3) constitue une initiative historique, étant le premier programme d’arbitrage exclusivement féminin dans le pays. Organisé sur quatre jours, il a permis aux participantes d’acquérir des connaissances approfondies des Lois du Jeu, de la gestion de match et du positionnement technique, avec pour objectif de former une nouvelle génération d’arbitres répondant aux standards internationaux.

Par ailleurs, la FABD a accueilli une formation d’entraîneures de cinq jours, visant à renforcer durablement les secteurs de base et de jeunes. Cette initiative contribue à créer un réseau de femmes qualifiées capables d’accompagner les jeunes talents à l’échelle nationale.

🇰🇪 Kenya

La Fédération kényane de football (FKF) a organisé un atelier réunissant les parties prenantes afin d’élaborer une nouvelle stratégie pour le football féminin. Plus de 80 participants, dont des représentants de clubs, de ligues et une experte FIFA, Sue Ronan, se sont réunis à Nairobi.

Dennis Gicheru, secrétaire général par intérim de la FKF, a déclaré : « Ces dernières années, le football féminin au Kenya a connu une progression constante. Cette dynamique doit être soutenue par une stratégie plus robuste, couvrant l’identification des talents, la formation, les ligues locales, la commercialisation, la gouvernance et l’administration. »

🇸🇲 Saint-Marin

Saint-Marin a écrit une page d’histoire avec le lancement de sa toute première équipe nationale féminine. Cette création concrétise un engagement de longue date de la fédération à tous les niveaux du football féminin.

Présentée au stade de Saint-Marin, l’équipe a effectué son premier entraînement sous la direction de l’ancienne internationale italienne Giulia Domenichetti. Le pays participe déjà aux qualifications du Championnat d’Europe féminin U-19 de l’UEFA.

♀ Une nouvelle génération de leaders du football féminin

La dernière édition du Programme de promotion des femmes aux postes de direction du football de la FIFA a franchi une nouvelle étape avec près de 50 participantes réunies à Paris pendant quatre jours. Une promotion a été diplômée tandis qu’une nouvelle cohorte a intégré le programme.

Ce programme vise à accroître la représentation des femmes dans les instances décisionnelles du football. Son succès est illustré par la nomination d’Aline Pellegrino, ancienne capitaine du Brésil et diplômée du programme, au poste de directrice exécutive Héritage et relations avec les parties prenantes pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™.

💪 P rogramme d’engagement social de la FIFA

La première édition du Programme d’engagement social de la FIFA continue de se déployer à travers le monde. Ce programme permet à des joueuses de renom de porter des projets à impact social.

Parmi les initiatives récentes figure le programme Yilkari de Lydia Williams. L’ancienne gardienne australienne est retournée dans la région isolée où elle a grandi pour lancer ce projet, axé sur des parcours inclusifs et culturellement adaptés pour les femmes et les jeunes filles autochtones.

🌍 FIFA Series

La première édition des FIFA Series féminines s’est déroulée en avril dans quatre pays sur trois continents. Conçue pour permettre aux nations émergentes de se mesurer à des équipes d’autres confédérations, la compétition a vu plusieurs sélections participer pour la première fois à un événement FIFA. La Thaïlande, la Côte d’Ivoire et le Brésil se sont imposés à domicile, tandis que l’Australie a battu le Kenya, pays hôte.

🏆 Qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

La liste des équipes qualifiées continue de se préciser progressivement, avec la Nouvelle-Zélande, coorganisatrice en 2023, comme dernière nation qualifiée. Les Kiwis ont dû batailler pour s’imposer face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée grâce à un but de Katie Kitching en finale de l’OFC.

Si les qualifications de l’AFC se sont achevées en mars, celles des autres confédérations ont progressé en avril. L’UEFA a lancé ses éliminatoires, tandis que le Championnat féminin de la Concacaf s’est terminé avec notamment la qualification historique du Salvador. En CONMEBOL, l’Argentine et la Colombie sont bien placées pour rejoindre le Brésil, pays hôte de la première Coupe du Monde Féminine organisée en Amérique du Sud.

🇧🇷 Brochure des camps de base des équipes – Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

L’engagement de la FIFA pour faire de l’édition 2027 la meilleure de l’histoire s’est illustré avec la publication de la brochure des camps de base. Celle-ci propose un large éventail d’installations d’entraînement et d’hébergement de classe mondiale pour les équipes participantes.

À noter que 12 sites utilisés lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ au Brésil seront de nouveau proposés.

Les footballeuses afghanes vont pouvoir représenter leur pays lors de compétitions de la FIFA

Le Conseil de la FIFA a annoncé un amendement significatif au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Celui-ci va notamment permettre aux footballeuses afghanes – y compris aux joueuses d’Afghan Women United, l’équipe soutenue et financée par la FIFA, de représenter leur pays et de disputer des rencontres internationales officielles dans le cadre de compétitions de la FIFA.

La décision du Conseil de la FIFA a permis aux footballeuses afghanes de « retrouver [leur] identité » 03:12