Les Bilums de Papouasie-Nouvelle-Guinée vont de l'avant grâce à FIFA Forward

La Papouasie-Nouvelle-Guinée utilise les fonds du programme FIFA Forward pour se préparer aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

La préparation de l'équipe nationale pose des défis logistiques à la Fédération

L'équipe, récemment rebaptisée les Bilums, a remporté les Jeux du Pacifique à six reprises

L'équipe nationale féminine de Papouasie-Nouvelle-Guinée règne depuis longtemps sur sa région du Pacifique, mais elle vise désormais la couronne océanienne – avec la récompense qui l'accompagne.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée rejoindra sept autres nations de la Confédération océanienne de football (OFC) participant au deuxième tour des qualifications régionales pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ , qui se déroulera plus tard ce mois-ci.

Le financement du programme FIFA Forward a contribué à la préparation de l'équipe, notamment grâce à un stage intensif de cinq semaines à l'Académie de la Fédération de football de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNGFA), située à Lae, la deuxième ville du pays. Le montant des fonds Forward alloués s'élève à environ 225 000 dollars américains.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a remporté les six éditions du tournoi de football féminin des Jeux du Pacifique et a décroché sa première Coupe des Nations féminine de l'OFC en 2022.

Pour participer à la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2027, le pays devra terminer premier de la zone Océanie ou se qualifier via les barrages intercontinentaux, où dix nations du monde entier s'affronteront pour trois places qualificatives. La Papouasie-Nouvelle-Guinée avait déjà participé à ces barrages en 2023, s'inclinant 2-0 face au Panama, une équipe qui a ensuite brillé lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023.

« Ce serait un rêve devenu réalité pour nous si l'équipe féminine de Papouasie-Nouvelle-Guinée se qualifiait pour la Coupe du monde. Cela signifierait énormément pour nous car nous avons toujours obtenu de bons résultats lors des Championnats d'Europe de football », a déclaré l'entraîneur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Eric Komeng.

Ces qualifications ont lieu dix ans après que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a accueilli de façon mémorable son premier tournoi mondial : la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™. Plusieurs joueuses clés de cette équipe forment aujourd’hui l’ossature de l’équipe nationale actuelle, notamment la capitaine Ramona Padio et Yvonne Gabong, figure emblématique de la nation en 2016.

Les obstacles montagneux et la population majoritairement rurale font de l'identification et du développement des joueuses d'élite un défi de taille pour la PNGFA. L'accès routier entre Lae et la capitale, Port Moresby, est un progrès récent sur le terrain accidenté des hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Une équipe provisoire de 40 joueuses s'est réunie à Lae à la mi-janvier. L'équipe nationale – désormais connue sous le nom de Bilums, en référence à un sac traditionnel en corde tressée à la main symbolisant la force et l'unité – s'envolera pour les qualifications aux Fidji durant la dernière semaine de février.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée affrontera trois voisins mélanésiens, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, lors des matchs de février-mars.

L'autre groupe comprend la Nouvelle-Zélande, les Samoa, les Îles Salomon et les Samoa américaines, ces dernières s'étant qualifiées lors du premier tour disputé sur le terrain de l'académie de la Fédération de football des Îles Cook, un site récemment modernisé grâce à un financement de la FIFA et bénéficiant d'une sécurité renforcée, d'installations améliorées, d'une nouvelle toiture et de meilleures infrastructures de diffusion et d'exploitation.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se rencontreront ensuite en Nouvelle-Zélande en avril pour déterminer qui représentera l'Océanie au Brésil.

« L’engagement de la FIFA en faveur du développement du football féminin a permis à nos joueuses de bénéficier des ressources, de la confiance et de la visibilité internationale nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Ce soutien renforce non seulement la préparation de notre équipe, mais inspire également les jeunes femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée à poursuivre leurs rêves grâce au football », a déclaré Ahmjad Tekwie, secrétaire général de la PNGFA.

« Nous apprécions le partenariat de la FIFA et nous nous réjouissons de poursuivre ce chemin ensemble, en mettant en valeur le talent, la résilience et l'esprit de notre nation sur la scène mondiale. »