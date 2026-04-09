Première participation à une compétition de la FIFA pour l’équipe nationale féminine du Pakistan

La sélection pakistanaise s’apprête à disputer les FIFA Series™

Après avoir rencontré des défis structurels, le football du pays est en pleine reconstruction

« Une participation historique », se réjouit Syed Mohsen Gilani, le président de la Fédération Pakistanaise de Football

Pour l’équipe nationale féminine du Pakistan, participer aux FIFA Series™ constitue un accomplissement majeur. À ce sujet, les mots de Syed Mohsen Gilani, le président de la Fédération Pakistanaise de Football (PFF), sont sans équivoque : « Il s’agit d’un moment historique pour notre pays, qui n’a jamais participé à une compétition de la FIFA. »

Bien plus qu’un simple rendez-vous sportif, cette épreuve est en effet également le symbole de la progression fulgurante du football féminin dans le pays.

Les événements internationaux tels que les FIFA Series offrent à des nations émergentes du football la possibilité de se mesurer à des sélections issues d’autres confédérations. « Ces rencontres permettront non seulement aux joueuses d’augmenter leur capital confiance, mais aussi de comprendre ce sur quoi elles doivent travailler pour progresser », ajoute le président de la PFF.

Cette étape déterminante survient à un moment de bascule pour le sport pakistanais. À la suite d’une période difficile, marquée par les défis structurels, le football est en pleine reconstruction dans le pays. « Nous avons connu des années troubles, mais nous avons su nous relever. Et aujourd’hui, nous sommes bien décidés à faire avancer le football main dans la main avec la FIFA », a déclaré Gilani lors de sa dernière rencontre avec Gianni Infantino.

Le Président de la FIFA a lui aussi souligné l’importance de cette progression ainsi que le soutien apporté par l’instance dirigeante du football mondial. La promotion du football féminin et l’augmentation des opportunités de participation à des compétitions internationales figuraient notamment parmi les domaines d’action prioritaires.

Établir des structures et offrir des opportunités

Alongside international development, the PFF is also keen to establish lasting structures to support En parallèle du développement du football sur le plan international, la PFF s’attache à établir des structures viables à même de promouvoir le football féminin. L’un des éléments clés de cette stratégie réside dans la création d’un département dédié à la discipline, qui pourra mettre en œuvre des programmes de formation des jeunes joueuses prometteuses.

Une attention particulière sera également accordée à la promotion du football chez les jeunes filles. Des initiatives sont déjà prévues afin d’organiser des compétitions dans les écoles et nouer des partenariats avec les établissements éducatifs. Des programmes comme Football for Schools visent par exemple à rendre le football plus accessible en s’adressant à de nouveaux groupes cibles.

Au-delà de ces actions, la PFF suit une approche globale prévoyant d’octroyer davantage de poids et de responsabilités aux joueuses, entraîneures, arbitres et officielles. L’objectif ainsi poursuivi consiste à établir des fondations durables pour permettre au football féminin de s’épanouir.

La stratégie comprend aussi l’intégration des joueuses issues de la diaspora pakistanaise. Selon Gilani, cette démarche a déjà produit des effets positifs sur la qualité de l’équipe nationale et le statut du football féminin pakistanais de manière générale. Enfin, la PFF travaille actuellement à l’élaboration d’un système de championnats pour garantir la tenue régulière de compétitions au niveau national.

Infrastructures et perspectives à long terme

Outre les dimensions sportives et structurelles, les infrastructures demeurent un aspect crucial pour la promotion du football au Pakistan. Avec le soutien du programme Forward de la FIFA, des projets d’amélioration des conditions matérielles sont prévus sur l’ensemble du pays.

Ceux-ci comprennent notamment la construction de nouvelles installations d’entraînement. De même, des initiatives comme le programme FIFA Arena – centré sur l’aménagement de mini-terrains dernier cri – contribuent à rendre le football plus accessible tout en posant les fondations d’un développement à long terme.

Parmi les projets clés figure également la construction d’un stade dont l’usage sera exclusivement réservé à la PFF. Actuellement, la fédération doit composer avec les installations existantes, ce qui complique l’organisation des matches et des séances d’entraînement. En se dotant de son propre stade, elle offrira davantage d’opportunités de progression à ses équipes nationales et pourra élargir sa base de supporters.

À son arrivée à la tête de la fédération, la nouvelle équipe de direction de la PFF a défini trois priorités claires : promouvoir le football féminin, développer les infrastructures et établir des structures de compétitions durables. Peu après son élection, Syed Mohsen Gilani avait ainsi déclaré solennellement : « Le football féminin est l’une de nos priorités absolues. »