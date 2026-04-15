Publication de la brochure des camps de base des équipes pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

La première édition de la brochure communiquée aux associations membres comprend 38 combinaisons site d’entraînement / centre d’hébergement

Au total, 52 villes ont été visitées afin de déterminer les meilleures options pour les équipes participantes

Parmi les sites retenus, 12 ont été utilisés lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, illustrant ainsi l’héritage de la compétition

Les 32 équipes participant à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ auront la possibilité de choisir leur camp de base pour la compétition parmi un large éventail de sites d’entraînement et de centres d’hébergement de grande qualité. La liste des installations retenues est désormais publiée dans une brochure dédiée.

Signe de son engagement à garantir les meilleures conditions possibles pour la compétition phare de l’an prochain, la FIFA a mené un processus d’inspection complet et rigoureux à travers tout le Brésil. Les démarches ont notamment compris plus de cinq visites d'inspection, conduites entre novembre 2024 et mars 2026, dont la dernière a porté sur l’examen de 42 terrains répartis sur neuf villes. L’objectif était d’assurer que ceux-ci respectent les standards de qualité élevés exigés pour la compétition.

« Il s’agit d’une étape importante, et nous sommes ravis de présenter cette brochure aux équipes qualifiées ainsi qu’à celles encore en lice pour le grand rendez-vous de l’année prochaine. Cette publication est le fruit du formidable travail d’équipe que nous avons mené pour inspecter soigneusement les différentes installations et ne garder que les meilleures », se félicite Rhiannon Martin, cheffe du département Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

« Notre objectif est de garantir aux équipes qui valideront leur billet pour le Brésil de pouvoir profiter de sites d’entraînement et d’hébergements de haute facture. C’est une condition impérative pour que les joueuses puissent évoluer à leur meilleur niveau. »

Pendant environ un an et demi, les experts techniques de la FIFA se sont rendus dans 52 villes à travers 19 États du Brésil, pour pas moins de 261 sites évalués. L’État de São Paulo est celui qui présente le plus grand nombre d’options, avec 45 installations inspectées dans 17 villes. Les experts techniques avaient pour mission de faire en sorte que les joueuses bénéficient des meilleures conditions d’entraînement et d’hébergement possibles, ainsi que de répartir les sites équitablement sur l’ensemble du territoire.

Une fois les visites terminées, les équipes de la FIFA ont répertorié les informations de 38 combinaisons site d’entraînement / hébergement, qu’elles ont compilées dans la première édition de la brochure des camps de base des équipes. Les sélections nationales devront prochainement choisir parmi ces options afin de pouvoir établir leur camp de base pour la Coupe du Monde Féminine 2027 et préparer au mieux cette échéance tant attendue. Davantage d’installations seront ajoutées dans une seconde édition, qui sera publiée en temps utile. Après le tirage au sort final, quand le calendrier des matches sera complété, les équipes qualifiées devront donner une sélection définitive de leurs options préférentielles.

Parmi les piliers de la stratégie d’organisation de la compétition, on retrouve notamment la volonté de s’appuyer sur l’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Ce n’est donc pas un hasard si 12 des sites retenus pour la prochaine édition de la principale compétition féminine de la FIFA ont déjà été utilisés il y a douze ans.