Un mois au féminin : février 2026

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

De nouveaux jalons sur la route de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures

Un nouvel élan a été donné à des entraîneures venues des quatre coins du monde avec le lancement, il y a quelques mois de la troisième édition du programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures. C’est dans ce cadre que s’est tenu ce mois-ci un deuxième workshop.

Visant à accompagner le développement et l’autonomisation d’entraîneures ambitieuses et talentueuses appelées à jouer un rôle clé à l’avenir, ce programme constitue un nouvel outil concret au service de la croissance exponentielle du football féminin, comme l’a récemment réaffirmé le Président de la président de la FIFA, Gianni Infantino.

L’engagement de la FIFA en faveur de l’augmentation du nombre d’entraîneures à l’échelle mondiale se traduit d’ailleurs par de nombreuses initiatives, comme en témoigne sa collaboration récemment annoncée en matière de bourses de formation des entraîneures avec The Football Association et Women’s Super League Football.

Réunissant 20 binômes composés d’entraîneur(e)s expérimenté(e)s et de talents prometteurs, le dernier atelier s’est déroulé sur trois journées studieuses à Londres. Il a inclus des séances pratiques au centre d’entraînement de Chelsea FC, avant de se clôturer par une visite au stade de Arsenal FC théâtre de la finale de la FIFA Women’s Champions Cup™.

Programme de Stratégie Commerciale

Les championnats nationaux de l’Ouganda et de la Roumanie ont tous deux achevé leur participation à des projets pilotes dans le cadre du programme FIFA de Stratégie Commerciale, et les candidatures sont désormais ouvertes aux 211 associations membres. L'objectif ? Développer une stratégie commerciale pour leurs championnats respectifs. Ce programme a été conçu pour mettre en place des structures durables, capables de tirer parti de l’essor considérable du football féminin.

La Fédération Ougandaise de Football (FUFA) a officiellement lancé la FUFA Women Super League Commercial Strategy lors d’un événement qui s’est tenu dans la capitale, Kampala. La FUFA entend utiliser ce programme pour renforcer les structures commerciales, améliorer les compétitions élite et établir des filières de développement des talents, de la base jusqu’au plus haut niveau.

« Aujourd’hui, l’idée qu’une fille puisse pratiquer le football, accéder à l’éducation et même gagner sa vie grâce à ce sport est désormais bien ancrée », a souligné Magogo Moses Hassim le président de FUFA. « Notre objectif est désormais de professionnaliser le football féminin, de renforcer les clubs et de garantir des investissements durables permettant à nos joueuses de réaliser pleinement leur potentiel. »

La Fédération Roumaine de Football (FRF) a également présenté sa stratégie en début de mois, à Bucarest. « Le football féminin a dépassé la phase où il ne pouvait compter que sur l’énergie, l’enthousiasme et des initiatives ponctuelles », a déclaré Razvan Burleanu, président de la FRF, qui a souligné l'impact de l'instance dirigeante du football mondial dans ce processus.

« La prochaine étape consiste à professionnaliser, à garantir la prévisibilité dans la mise en œuvre, à instaurer des standards communs et à investir dans le produit, le contenu et l’expérience des matchs », a-t-il ajouté, tout en incitant les participants – clubs, sponsors, partenaires médias – à investir dans la discipline.

Ghana

Une nouvelle ère pour le football féminin au Ghana a débuté avec le lancement de championnats régionaux U-15 dans plusieurs régions de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Lancé sous le slogan « Inspire Greatness » et financé par le Programme FIFA de Développement des Ligues, ce nouveau projet représente une opportunité de poursuivre le développement des joueuses dans un pays qui a traditionnellement été l’un des plus performants du continent africain en matière de football féminin.

Paraguay

La Fédération Paraguayenne de Football (APF) s’emploie à développer le football féminin dans le pays, comme en témoigne le tournoi promotionnel féminin U-15 qu'elle a organisé fin janvier. Un événement soutenu par le Programme FIFA de Développement des Ligues. La compétition, qui s’est tenue dans les installations MINICARDIF de l’APF, a réuni 12 équipes et environ 300 joueuses.

L’année dernière, l’APF a été à l'origine de plusieurs initiatives soutenues par l'instance dirigeante du football mondial, notamment des campagnes de promotion du football féminin et des séminaires consacrés au Renforcement des capacités pour les administrateurs.

Coupe des Champions Féminine de la FIFA

Une nouvelle page de l'histoire du football féminin s'est écrite avec la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™ dont la première édition s'est achevée sur un succès. En finale, l’Arsenal Women FC a battu le SC Corinthians au bout dus suspens et décroché ainsi le titre, tandis que Gotham FC a remporté le match pour troisième place face aux Marocaines de l’ASFAR , avec une dotation record à la clé. Le tournoi avait débuté en octobre avec la participation des championnes de chaque confédération.

Suscitant l'engouement, le tournoi présage le meilleur pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027. Le SC Corinthians s'est mis en évidence, en battant les championnes de la NWSL, Gotham FC, en demi-finale, puis en poussant l'Arsenal Women FC en prolongation lors de la finale. Le club brésilien a été soutenu à Londres par un impressionnant groupe de supporters hauts en couleur et très enthousiastes. Au Brésil, Caze TV a rassemblé plus d’un million de téléspectateurs à l'occasion de la finale, avec des chiffres de streaming très élevés.

Le succès de ce tournoi novateur – salué comme une étape importante pour football féminin par le Président de la FIFA, Gianni Infantino – ouvre la voie à l’édition 2027 et contribue à impulser un nouvel élan en vue de la toute première Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA prévue en 2028..

Ouverture du bureau de la Coupe du Monde Féminine 2027 à Rio

Un nouveau jalon a été posé sur la route de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ avec l’ouverture officielle du bureau de la FIFA à Rio de Janeiro. Le cœur opérationnel du tournoi compte actuellement 76 employés, et ce nombre devrait encore croître. À ce jour, 65 % des collaborateurs du bureau de Rio de Janeiro sont des femmes. Par ailleurs, le compte à rebours des 500 jours avant le coup d’envoi de Brazil 2027 a été déclenché le 9 février. Des créatrices brésiliennes ont réalisé des œuvres pour chacune des huit villes hôtes, dans la plus pure tradition brésilienne consistant à peindre les rues aux couleurs de la Seleção lors des Coupes du Monde.

Afghan Women United

Bâtie sous l'impulsion de la FIFA, l’équipe de réfugiées afghanes - Afghan Women United - a franchi une nouvelle étape dans son parcours. Le groupe s'est à nouveau réuni pour le premier stage d’entraînement de l’année, organisé à Doncaster, en Angleterre, à la mi-février. Créée dans le cadre de dans le cadre du Plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan, l’équipe a disputé ses premiers matchs lors des FIFA Unites: Women’s Series 2025™ organisées en octobre et novembre.

Après s’être concentré l’an dernier sur la sélection des joueuses et la préparation des premières rencontres, l’objectif est désormais d'offrir à ces joueuses un environnement de haute performance leur permettant de se distinguer au niveau professionnel.