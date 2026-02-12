Les seize équipes européennes présentes au grand rendez-vous mondial contribueront à « rassembler les cultures du monde entier dans une atmosphère pacifique et joyeuse », a déclaré le Président de la FIFA

Il a souligné la nécessité d’accroître l’influence des femmes dans le football sur et en dehors du terrain lors de son discours devant les 55 associations membres de l’UEFA à Bruxelles, en Belgique

Il a également mentionné l’importance du développement des jeunes et de la nouvelle compétition FIFA U-15, qui sera « un festival rassemblant 211 pays du monde »

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a souligné le rôle « absolument fondamental » que joueront les pays européens pour apporter « unité » et « solidarité » à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Ce grand rendez-vous mondial sera le premier à compter 48 équipes, dont 16 européennes, ce qui représente le plus grand contingent continental de la compétition. Douze qualifiés automatiques sont déjà connus. Ils seront rejoins par quatre autres équipes à l’issue de barrages prévus en mars.

Dans son discours au 50e Congrès ordinaire de l’UEFA, M. Infantino a rappelé aux représentants des 55 associations membres de l’UEFA l’ampleur sans précédent de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui sera la première co-organisée par trois pays, et son impact mondial.

« On a le privilège de veiller sur le plus beau des jeux. Et pour les milliards de personnes dans le monde qui aiment aussi notre jeu, le football, il est de notre responsabilité de leur offrir des compétitions, 90 minutes de match plus le temps additionnel, où elles peuvent oublier leurs soucis, leurs problèmes à la maison, au travail, dans leur pays, sur le plan politique ou autre, et où on peut s’unir pour apprendre des autres, de leurs cultures et de leurs expériences », a-t-il déclaré aux délégués à Bruxelles, en Belgique.

« La contribution [de l’Europe] sera absolument fondamentale pour créer et faire partie de cette unité, de cette solidarité, et pour rassembler les cultures du monde entier dans une atmosphère pacifique et joyeuse. On travaille tous ensemble très dur pour y parvenir, et je compte sur chacun d’entre vous – et vous pouvez bien sûr compter sur moi également – pour que cela devienne un événement qui unit véritablement chacun d’entre nous autour de cet objet magique qu’est un ballon de football, l’été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. »

L’unité est l’un des trois thèmes que M. Infantino a présentés comme étant essentiels dans son discours.

Il a également souligné l’importance de continuer à développer le football féminin, dont la FIFA est un moteur majeur. Capitalisant sur l’élan transformateur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, le Brésil deviendra le premier pays sud-américain à accueillir l’édition suivante en 2027, avant son extension à une édition à 48 équipes en 2031.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino au 50e Congrès ordinaire de l'UEFA

En dehors du terrain, le Programme de développement féminin de la FIFA continue de transformer le visage du football en soutenant les femmes et en leur donnant les outils pour accéder à des rôles de leadership dans le jeu grâce à 13 cours spécialisés.

« On a besoin de plus de femmes à des postes importants dans le football. On doit créer des opportunités d’emploi pour toutes les femmes, mais on ne peut qu’apprendre des femmes », a déclaré M. Infantino, en soulignant que la Royal Belgian Football Association est dirigée par Pascale Van Damme, qui est également l’une des huit membres féminins du Conseil de la FIFA.

« On doit bien sûr soutenir davantage de femmes aux postes de direction dans le football, et les femmes en général. On a peut-être aussi besoin de plus d’entraîneuses dans les équipes féminines. C’est un autre débat qu’on doit avoir, car on a vu qu’il y a d’excellentes entraîneuses. On a pu s’apercevoir lors du dernier Euro Féminin de l’UEFA, le fantastique Euro qui s’est déroulé en Suisse, à quel point le football féminin se porte bien, à quel point il grandit. L’année prochaine, dans moins de 500 jours, une fantastique Coupe du Monde Féminine de la FIFA se déroulera, également au Brésil. Et bien sûr, j’ai hâte de tous vous y voir. »

M. Infantino a également mis en avant la nécessité d’un développement continu des jeunes. Le Programme de développement des talents de la FIFA, introduit dans plus de 150 associations membres de la FIFA, progresse fortement avec les jeunes talents d’élite. Avec 51 Académies de talents FIFA établies début 2026, il est bien parti pour atteindre son objectif de 100 installations d’entraînement d’élite pour jeunes dans le monde d’ici fin 2027.

Avec l’extension de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ à respectivement 48 et 24 équipes et des éditions annuelles depuis l’année dernière, les jeunes talents d’élite ont plus d’opportunités que jamais pour performer, apprendre et se développer sur la scène mondiale.

Le Président de la FIFA a également expliqué comment la FIFA continue d’élargir son éventail de compétitions de football d’élite de jeunes, conformément à sa politique visant à donner à chaque talent en devenir une chance de briller, quel que soit son pays d’origine.