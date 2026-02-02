Le Président de la FIFA a assisté au sacre d’Arsenal, devenu le premier champion intercontinental du football féminin interclubs après avoir battu le SC Corinthians 3-2 en prolongation

« Cette première édition a donné le ton », a déclaré Gianni Infantino, présent à l’Arsenal Stadium pour la finale

La compétition, qui met aux prises les équipes championnes des six confédérations, a été lancée parallèlement à la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ et vise elle aussi à accélérer le développement du football de clubs féminin

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré au terme d’une « finale incroyable » – qui a vu l’Arsenal Women FC battre le SC Corinthians au bout du suspense – que l’édition inaugurale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ constituait une « étape importante ». Présent dans les tribunes de l’Arsenal Stadium de Londres (Angleterre), il a pu apprécier pleinement cette confrontation historique au cours de laquelle les Gunners ont fini par venir à bout des Brésiliennes en prolongation (3-2). « Nous avons eu droit à une finale absolument incroyable pour cette première édition de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA. Bravo à l’Arsenal Women, premier club champion du monde et premier à soulever ce trophée historique. Il s’agit d’une victoire méritée au terme d’un match extrêmement serré. Mes félicitations aux Corinthians également pour leur qualification en finale et leur superbe prestation. Quel match ! », a déclaré le Président de la FIFA peu après le coup de sifflet final. « Nous entrons dans une nouvelle ère pour le football féminin interclubs, et cette première édition a clairement donné le ton. »

Approuvée par le Conseil de la FIFA en avril 2025, la Coupe des Champions Féminine a été introduite afin d’offrir une plateforme mondiale aux clubs féminins. Elle sera organisée annuellement, à l’exception des années coïncidant avec la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™, qui se tiendra quant à elle tous les quatre ans à partir de 2028.

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™ a débuté en octobre dernier avec la victoire du Wuhan Jiangda WFC (Chine), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’AFC, face à l’Auckland United FC (Nouvelle-Zélande), champion d’Océanie.

Tenantes de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2025, les Marocaines de l’ASFAR ont ensuite battu les Chinoises et validé leur billet pour la phase finale. Les supporters de l’ensemble de la planète ont d’ailleurs pu profiter pleinement des quatre dernières rencontres, disputées à Londres, grâce à un accord de diffusion historique mêlant streaming gratuit et partenariats avec des diffuseurs locaux de premier choix. La première demi-finale s’est soldée par la victoire des Corinthians sur le Gotham FC (États-Unis), champion de la Concacaf en titre. Peu après, c’est Arsenal, tenant de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, qui a assuré sa place en finale en éliminant l’ASFAR.

« C’est une étape très importante pour le développement du football féminin et sa visibilité. Nous avons montré et constaté que le football féminin de clubs progresse lui aussi partout dans le monde », a déclaré Gianni Infantino, qui a également félicité le Gotham FC et l’ASFAR au terme de la petite finale remportée par les Nord-Américaines plus tôt dans la journée. « Nous savons que le football féminin de sélections rencontre un grand succès. Désormais, nous voyons que le football de clubs se développe un peu partout. Il y a des plus en plus de pays et de joueuses impliquées sur l’ensemble de la planète depuis quelques années. Côté sélections, nous en comptons toujours plus également : elles sont près de 200 – 198 pour être précis – à figurer dans le Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola. L’objectif est bien évidemment que les 211 associations membres soient représentées, mais nous avons déjà connu de réelles avancées puisqu’il n’y avait que 120 ou 130 équipes nationales féminines il y a dix ans.»

« Ça bouge à tous les niveaux, ça se développe énormément, et le football interclubs joue lui aussi un rôle essentiel. Il occupe une place centrale donc il faut stimuler sa croissance, partout dans le monde, c’est indispensable. »

Interrogé sur l’avenir du football féminin, le Président de la FIFA a répondu : « Nous sommes très optimistes. Les chiffres de la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA parlent d’eux-mêmes. Près de deux millions de supporters ont assisté aux matches dans les stades d’Australie et de Nouvelle-Zélande, et l’événement a été suivi par deux milliards de personnes dans le monde. La prochaine édition aura lieu au Brésil en 2027. Ce sera un énorme succès. Les demandes de la part des diffuseurs, des sponsors et d’autres parties prenantes ont déjà battu des records », a-t-il affirmé.