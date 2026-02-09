Plus que 500 jours avant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Dans la foulée du lancement de la marque, des artistes brésiliennes ont dévoilé des œuvres splendides afin de rendre hommage aux villes hôtes

La compétition s’annonce comme une célébration épique du football et de la culture locale

L'annonce du calendrier des matchs est la prochaine étape sur la route vers 2027

Il ne reste plus que 500 jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, première édition de la plus grande compétition féminine mondiale organisée en Amérique du Sud. L’effervescence ne cesse de croître dans le pays hôte au fur et à mesure que l’événement approche.

Du 24 juin au 25 juillet 2027, les supporters du monde entier se retrouveront au Brésil pour encourager les 32 équipes participantes à la grande fête du football féminin mondial.

Dans la foulée du coup d’envoi officiel des préparatifs de la Coupe du Monde Féminine 2027 – donné le mois dernier lors d’un événement de prestige organisé à Rio de Janeiro et lors duquel ont notamment été révélés l’emblème, l’identité sonore et le slogan (Go Epic™) de la compétition – le compte à rebours des 500 jours a également été lancé. Hommage vibrant au football féminin et à sa position centrale sur la scène mondiale, l’identité visuelle de l’événement s’appuie sur un emblème fort, inspiré à la fois du drapeau brésilien et des lignes du terrain, et construit à partir de deux lettres : le « W », en références aux termes anglais women (femmes) et world (monde), et le « M », en référence à leur équivalent en portugais, mulheres et mundo).

Stunning Host City illustrations revealed as Brazil marks 500 days until the FIFA Women’s World Cup™ 03:19

Symbole de l’engouement du pays, l’Avenida Atlântica a pris des allures de fresque vivante, animée par un festival de street art dans la plus pure tradition brésilienne consistant à peindre les rues aux couleurs de la Seleção lors des Coupes du Monde. Les créatrices brésiliennes réunies pour l’occasion ont dévoilé des illustrations rendant hommage à chaque ville hôte (quatre par ville), produits d’une alchimie entre sport et street art. Moments de joie, tableaux épiques et paysages urbains : chaque illustration met en relief le sens si particulier que revêt le sport roi pour les Brésiliens et Brésiliennes, dans les villes hôtes comme dans le reste du pays.

Massuelen Cristina (Belo Horizonte), Izzy Credo (Brasília), Terezadequinta (Fortaleza), Carla Barth (Porto Alegre), Bella Galvão (Recife), Paula Cruz (Rio de Janeiro), Aju Paraguassu (Salvador) et Aline Bispo (São Paulo) ont ainsi insufflé à leurs créations tout leur enthousiasme. Ces œuvres traduisent le rapport intense et passionné qu’entretient le Brésil avec le ballon rond.

Aju Paraguassu, née dans le parc national de la Chapada Diamantina, a pris un réel plaisir à représenter Salvador à sa façon.

« J’ai l’impression de marquer le but de la victoire dans une Arena Fonte Nova en délire. C’est une aventure unique que de participer avec autant de femmes à un projet d’une telle portée, autour d’un élément central aussi puissant que le football, qui réunit et fait vibrer tant de monde, », s’est-elle réjouie.

Aline Bispo, qui a travaillé sur les illustrations de São Paulo est une artiste de premier plan ainsi qu’une conservatrice indépendante. Tout de suite conquise par le projet, elle n’a pas caché sa joie à l’idée de voir la compétition reine se dérouler chez elle.

« C’est une opportunité très spéciale pour moi et je suis vraiment emballée », a-t-elle confié en évoquant avec nostalgie des moments de son enfance passés à regarder les matches avec sa famille et ses amis. Elle a également souligné l’« importance de soutenir le football féminin ».

Aline Bispo a aussi expliqué certains de ses choix artistiques, notamment celui de rendre hommage aux mosaïques présentes sur le sol de nombreuses maisons de São Paulo. Elle a également mis en avant l’omniprésence du football dans la ville, qui pour elle, a bien plus à offrir qu’on ne pourrait le penser : « Les gens disent parfois que São Paulo est une ville terne, mais c’est un lieu plein de vie et de caractère »... « J’ai intégré le sol en mosaïque que l’on retrouve dans les maisons brésiliennes, qui est ancré dans notre mémoire collective... Quand on se balade à São Paulo, le football est partout : sur les bâtiments, dans les rues, sur les murs. »

Bella Galvão, peintre autodidacte de Recife fortement influencée par l’héritage culturel et religieux du nord-est du pays, est impatiente de voir sa ville accueillir cette édition. « Le football est un sport à multiples facettes, comme les diverses couleurs qu’arborent les supporters et les équipes. Je pense que ça rejoint beaucoup mon travail artistique, où j’accorde une grande place à la couleur, à la diversité, à la musicalité et au rythme », a-t-elle expliqué.

« On aime sortir dans la rue, se retrouver, encourager nos équipes et profiter ensemble de la vie. Recife est une ville débordante d’énergie marquée par une culture trépidante. »

La créatrice Massuelen Cristina a tenu à apporter sa pierre à cet édifice, en « racontant le récit et l’histoire d’une personne qui parvient à réaliser un rêve ». « Je sens que ce sera un événement très important dans l’histoire du football féminin à Belo Horizonte. Il va mettre à l’honneur toutes ces femmes et jeunes filles qui jouent au football et rêvent de devenir professionnelles. »

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 marquera un tournant dans l’histoire du football féminin. Comme l’a fait remarquer Gianni Infantino, Président de la FIFA, lors du lancement de la marque le mois dernier à Rio de Janeiro, « le Brésil vit et respire football et on sent l’enthousiasme de la population à l’idée d’accueillir un événement historique réunissant des passionnés du monde entier ».

Marta, véritable icône nationale du football féminin, a fait écho à cette déclaration en affirmant que son pays était prêt à célébrer le football féminin avec « fierté, émotion et conviction » et à offrir au monde une démonstration époustouflante qui ferait naître une nouvelle génération de légendes.

Les célébrations marquant les 500 jours avant le début de la compétition font suite au lancement de la marque et à l’ouverture des bureaux de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Brésil 2027 à Rio. L’équipe chargée de l’organisation se prépare actuellement à la prochaine étape : l’établissement du calendrier des matches, qui déterminera quelles rencontres se joueront dans quelle ville.