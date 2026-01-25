Le Brésil s’emballe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, dont la marque a été dévoilée à Rio de Janeiro

La FIFA a marqué le lancement officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ lors d’un événement de prestige organisé à Copacabana, où ont également été révélés l’emblème, le slogan et l’identité sonore de la compétition

La marque officielle érige le football féminin au cœur de la scène sportive mondiale, dans une expression inclusive, festive et avec une touche résolument brésilienne

Les légendes masculines et féminines se réunissent pour accueillir la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Amérique du Sud

C’est à Copacabana, à Rio de Janeiro, que la FIFA a donné le coup d’envoi officiel des préparatifs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, à l’issue d’une célébration culturelle vibrante mêlant football, musique, art et atmosphère brésilienne dans l’un des lieux les plus emblématiques du monde.

Cet événement a constitué une étape clé dans la préparation de la toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Amérique du Sud, avec la présentation de l’emblème, du slogan GO EPIC™ et une identité sonore distinctive inspirée de l’énergie musicale brésilienne pour fédérer les supporters à travers tous les supports.

« Le football fait partie de l’ADN du Brésilon ressent l’enthousiasme suscité par l’accueil du monde entier et l’organisation d’un événement historique», a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA.

« On y ressent aussi quelque chose d’encore plus fort, tant ce pays est pleinement engagé à faire de cet événement un moment charnière pour le football féminin. L’identité officielle reflète la vision que nous partageons avec nos hôtes : une Coupe du Monde Féminine de la FIFA joyeuse, marquante et profondément brésilienne.

Brazil goes epic as powerful FIFA Women’s World Cup 2027™ brand is unveiled 02:27

La marque a été dévoilée autour d’un emblème fort, inspiré à la fois du drapeau brésilien et des lignes du terrain, et construit à partir de la rencontre d’un « W » (« women », « world ») et du « M » issu des termes portugais « mulheres » et « mundo ». Ce graphisme évoque le mouvement et la maîtrise, tout en rendant subtilement hommage au drapeau brésilien, pays hôte de cette compétition qui s’annonce mémorable.

Le slogan GO EPIC™ convie les supporters du monde entier à vivre une aventure inoubliable, tandis que l’identité sonore de la compétition, nourrie des rythmes brésiliens, des percussions de la samba et de l’héritage afro-brésilien, insuffle à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 une dimension sonore, émotionnelle et énergétique. L’identité sonore est disponible sur plusieurs plateformes de streaming et sur la chaîne YouTube de la FIFA.

En réunissant des figures emblématiques du football féminin et masculin, la cérémonie de lancement a illustré l’unité de la famille du football et l’ambition d’un avenir commun pour ce sport.

Dans un message vidéo, Marta, idole nationale et icône du football mondial, a souligné le profond attachement émotionnel du Brésil envers le beau jeu.

« Le football, c’est l’amour, et le Brésil voue un véritable amour à ce sport. Notre pays est prêt à célébrer le football féminin avec fierté, émotion et conviction. Cette compétition va donner lieu à des moments inoubliables et faire naître de nouvelles icônes qui inspireront les filles et les garçons, les femmes et les hommes, et renforceront encore davantage notre passion pour le football. »

Des rues aux couleurs du football, de la culture et de l’identité

En amont de la cérémonie diffusée en direct depuis un hôtel de Copacabana, où la marque officielle a été dévoilée, l'Avenida Atlântica a pris des allures de fresque vivante, animée par un festival de street art coloré, dans la droite ligne d'une tradition brésilienne consistant à peindre les rues lors des Coupes du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.