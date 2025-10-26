Afghan Women United entre dans l’histoire avec le coup d’envoi d’un tout nouveau tournoi

L’ouverture du tournoi amical FIFA Unites: Women's Series 2025 marque les grands débuts de l’équipe Afghan Women United sur la scène internationale

Au Maroc, l’équipe de réfugiées afghanes affrontera les sélections du Tchad, de la Libye et de la Tunisie

Le tournoi, symbole d’espoir pour les femmes du monde entier, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA à rendre le football accessible à toutes

Une page d’histoire s’est écrite aujourd’hui à Berrechid, au Maroc, avec le coup d’envoi du tournoi FIFA Unites : Women's Series 2025 et le premier match international disputé par l’équipe Afghan Women United. Le Tchad, la Libye et la Tunisie complètent cette compétition amicale, et ont également joué leur premier match.

Pour ses grands débuts internationaux, l’équipe Afghan Women United a ouvert le score face au Tchad, par l’intermédiaire de Manozh Noori, avant de finalement s’incliner 6-1. Dans le deuxième match, la Tunisie s’est imposée sur le score fleuve de 16-0 contre la Libye.

Le match contre le Tchad a marqué le retour du football féminin afghan sur la scène internationale après quatre ans d’absence, ainsi que la première participation à un tournoi international de l’équipe Afghan Women United, nom choisi par les joueuses en accord avec la FIFA pour cette équipe formée en début d’année.

Ce tournoi à quatre équipes, historique et novateur, lancé par la FIFA, renforce les efforts de l’instance pour promouvoir et protéger les droits de toutes les femmes et jeunes filles à pratiquer ce sport, à poursuivre leurs rêves footballistiques et à s’épanouir grâce au football.

En mai dernier, le Conseil de la FIFA a approuvé la création d’une équipe féminine afghane dans le cadre de la Stratégie d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan. Le soutien apporté par la FIFA à l’équipe comprend des aides financières importantes, l’organisation de stages d’entraînement dans des installations de classe mondiale et la mise en place d’un réseau professionnel d'experts afin de garantir que les joueuses afghanes bénéficient des mêmes conditions que n’importe quelle autre équipe nationale féminine de haut niveau.

Le processus de sélection des joueuses s’est étalé sur trois camps d’entraînement, au cours desquels près de 70 joueuses venues d’Australie et d’Europe ont pu montrer leurs talents à la sélectionneuse, Pauline Hamill, et son staff composé principalement de femmes.

Le premier s’est déroulé à Sydney, en Australie, et les deux suivants à St George’s Park, le prestigieux centre national du football de la Fédération anglaise, situé à Burton upon Trent. Si le football a été au cœur des trois stages, l’expérience a été pensée dans une approche globale. L’encadrement technique et le personnel de la FIFA ont apporté un accompagnement en matière de nutrition, de santé, de soutien psychologique et de formation aux médias. Des ateliers animés par les joueuses ont porté sur la cohésion et la tactique, le bien-être et le développement personnel. À chaque étape, la sécurité et la protection des joueuses étaient la priorité absolue.

"Nous remercions du fond du cœur la FIFA de nous avoir donné l’opportunité de montrer ce dont les femmes sont capables", a déclaré Fatima Haidari, capitaine de l’équipe Afghan Women United. "Ceci est un message adressé au monde entier : les femmes ont le droit de faire ce qu’elles veulent de leur vie, y compris se lancer dans une carrière sportive. Dans la société, les hommes et les femmes devraient être traités d’égal à égal, en particulier dans le domaine sportif et dans des pays comme l'Afghanistan, où cela n’est pas le cas depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise, et nous tenions à exprimer notre reconnaissance à la FIFA."

Cette initiative sans précédent reflète l’engagement continu de la FIFA envers les femmes et les jeunes filles et représente une avancée significative dans l’exposition que les joueuses afghanes méritent au niveau international, tout en créant un environnement footballistique sûr et inclusif.

L’objectif à long terme est clair : offrir à toutes et à tous des opportunités, un esprit d’appartenance et de l’espoir, à travers le plaisir de la compétition.

"Je tiens à remercier la FIFA d’avoir organisé ce tournoi, car il envoie un message fort de soutien à toutes les équipes nationales présentes ici", a déclaré Chaima Abassi Chaima, capitaine de la Tunisie et élue Joueuse du match à l’issue de la victoire de son équipe contre la Libye. "Je joue au football depuis 20 ans et je n’avais jamais rencontré l’équipe d’Afghanistan, du Tchad ou de Libye jusqu’à maintenant. Je suis donc très heureuse d’être à leurs côtés dans ce tournoi et je voudrais les encourager et les motiver. Nous, les joueuses, la FIFA et toutes les organisations présentes ici devons les aider à rester motivées et à se battre pour faire ce qu’elles veulent de leurs vies."

Le tournoi FIFA Unites: Women’s Series 2025 se poursuivra cette semaine avec des matches le mercredi 29 octobre et le samedi 1er novembre. L’équipe ayant obtenu le plus de points à l’issue du tournoi toutes rondes remportera le titre.

Tous les matches du FIFA Unites: Women’s Series 2025 sont diffusés en direct sur FIFA+.