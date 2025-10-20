La compétition féminine amicale FIFA Unites 2025 se déroulera au Maroc

La FIFA peut confirmer que la compétition féminine amicale FIFA Unites 2025 se déroulera finalement au Maroc. Les coups d'envoi des premiers matchs de la compétition seront donnés le dimanche 26 octobre.

La compétition féminine amicale FIFA Unites 2025 verra l’équipe de réfugiées afghanes faire ses premiers pas sur la scène internationale, tandis que les Libyennes et les Tchadiennes devraient faire leur entrée au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola à l'issue de ce rendez-vous.

La FIFA remercie la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et se réjouit de cette collaboration en vue de la réussite du tournoi.

La FIFA souhaite également réaffirmer son engagement continu dans la mise en œuvre de la Stratégie d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan, approuvée par le Conseil de la FIFA en mai 2025.

Cette stratégie inclut l’organisation de cette compétition ainsi qu'un soutien apporté aux joueuses afghanes tout au long du processus de sélection et de préparation à ce tournoi. La FIFA peut également confirmer que le nom officiel de l’équipe - Afghan Women United - a été choisi par les joueuses, suite à une consultation avec la FIFA.

De plus amples informations sur la compétition féminine amicale FIFA Unites 2025, y compris le calendrier détaillé des matchs, seront communiquées prochainement sur FIFA.com.