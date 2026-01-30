La Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™ au service des entraîneures de haut niveau de demain

La FIFA, la Fédération Anglaise de Football et Women’s Super League Football s’unissent pour multiplier les opportunités destinées aux entraîneures en Angleterre

Les trois entités s’appuient sur une stratégie double reposant à la fois sur un fonds de bourses ciblé et un programme de développement fondé sur des données probantes

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ place le curseur encore plus loin pour les compétitions de haut niveau, tout en favorisant la professionnalisation et la visibilité du football féminin de clubs à l’échelle mondiale

La phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™, qui se déroule actuellement à Londres, marque un tournant historique pour le football féminin interclubs. En marge de la compétition, la FIFA, la Fédération Anglaise de Football (FA) et Women’s Super League Football (WSL Football – entité organisatrice du championnat anglais féminin) déploient diverses initiatives destinées à soutenir la croissance durable du football féminin. Ces trois instances s’unissent notamment pour multiplier les opportunités offertes aux entraîneures en devenir ou déjà en poste.

Le programme d’héritage de la Coupe des Champions Féminine 2026 s’articule autour de deux initiatives ambitieuses et complémentaires visant à lever les barrières structurelles, à accélérer le développement professionnel et à bâtir des parcours durables pour les entraîneures. Au cœur de ce dispositif figure un fonds de bourses ciblé, financé par la FIFA. Ce fonds apporte un soutien financier aux entraîneures basées en Angleterre souhaitant obtenir les plus hautes qualifications proposées à l’échelle de la confédération, à savoir le diplôme A et le diplôme Pro de l’UEFA.

« Ce genre de compétitions nous permettent de proposer des parcours plus solides dans le football féminin et de renforcer l’ensemble de l’écosystème. L’avenir du football dépend énormément des initiatives mises en place en dehors des terrains », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA.

Dans le cadre d’une collaboration étroite, les trois instances concernées mettront en place un programme de développement individualisé et fondé sur des données probantes, destiné aux entraîneures déjà en activité. Ce dispositif accélère l’apprentissage et la progression au plus haut niveau du football féminin anglais. Il propose un éventail d’opportunités personnalisées : mentorat ciblé, accompagnement individualisé, collaboration et expériences d’apprentissage uniques, dans le football ou dans d’autres environnements de haute performance.

« Le constat est simple : il n’y a pas suffisamment de femmes à des postes d’entraîneur. Cela n’a rien à voir avec un manque de talent ou un manque d’ambition. C’est essentiellement dû à une faible accessibilité des opportunités et une absence de parcours clairement définis. Il est indispensable de combler cet écart. Pas uniquement pour une question d’équité, mais aussi pour exploiter tout le potentiel de notre sport. Cette initiative historique axée sur le volet entraînement est l’un des moyens les plus directs dont nous disposons pour faire bouger les lignes », a ajouté Ellis.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration aux côtés de la FIFA et de WSL Football. Notre engagement commun vise à créer des opportunités plus abordables et accessibles pour les entraîneures, partout en Angleterre. De nombreuses techniciennes de talent ont déjà obtenu leurs diplôme A et Pro de l’UEFA. Cette bourse permet à davantage de femmes de suivre cette voie et d’accéder à une formation de haut niveau, essentielle au développement de leur carrière », s’est réjoui Dan Clements, responsable du Développement des entraîneurs à la Fédération Anglaise de Football.

« Parallèlement à la création de nouvelles opportunités, il est impératif de continuer à accompagner le vivier actuel d’entraîneures prometteuses. C’est pourquoi nous sommes ravis de collaborer au déploiement de ce programme de développement : il garantit que leurs connaissances et leurs compétences évoluent en même temps que le football féminin. »

Ces initiatives visent à faciliter l’accès à des postes à responsabilités ainsi qu’à de nouvelles opportunités de perfectionnement en haute performance. L’approche personnalisée garantit à chaque entraîneure un soutien ciblé selon son expérience, son environnement et ses objectifs de carrière, privilégiant un modèle sur mesure plutôt que des solutions standardisées.

« En phase avec les exigences du haut niveau, ce programme dotera les entraîneures des compétences techniques et des capacités de leadership nécessaires pour réussir au sommet du football féminin », a déclaré Audrey Cooper, directrice du Football et du Développement de WSL Football.

« L’apprentissage sur mesure, le mentorat et la mise en pratique permettront aux techniciennes de franchir un cap et d’acquérir les aptitudes spécifiques requises pour s’imposer en Barclays WSL et en Barclays WSL2 [les deux plus hautes divisions du football féminin en Angleterre]. »

La FIFA s’engage à accroître le nombre d’entraîneures qualifiées et propose un large éventail de programmes ainsi que des opportunités de financement à ses associations membres partout dans le monde.