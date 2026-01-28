Le bureau de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ ouvre ses portes à Rio de Janeiro

Le nouveau bureau de la FIFA au Brésil a officiellement ouvert ses portes le lendemain du lancement du tournoi

Jill Ellis, Directrice du football de la FIFA, a inauguré les locaux en présence de représentants des autorités locales et du monde du football

À ce jour, 76 personnes ont été recrutées, dont 65 % de femmes

Au lendemain du dévoilement spectaculaire de l’identité de marque officielle de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ sur l’emblématique plage de Copacabana au Brésil, le travail d'organisation de la 10e édition du tournoi a franchi une nouvelle étape avec l’ouverture officielle du bureau de la FIFA à Rio de Janeiro.

Lundi, Jill Ellis s'est adressée aux 76 employés déjà recrutés, qui seront rejoints par des centaines d'autres. Actuellement, 65 % de l'équipe FIFA27 sont des femmes.

« Aujourd'hui est un grand jour. L'ouverture officielle tant attendue de nos bureaux, notre maison, pour les 514 prochains jours », a déclaré la double championne du monde. « J'espère que vous partagez cet enthousiasme ! Ici, nous allons créer des souvenirs, rire, célébrer – et parfois verser quelques larmes ensemble. Mais c'est normal, car le football suscite des émotions, et je sais combien ce projet compte pour vous tous. »

Parmi les personnalités présentes à l'inauguration figuraient des dignitaires, des officiels et des représentants de la ville de Rio de Janeiro, du gouvernement de l'État, de la Fédération Brésilienne de football, et de plusieurs clubs locaux.

Au cours des 17 prochains mois qui nous séparent de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, le bureau de Rio sera un véritable centre névralgique d'activité. L'édition 2027 du plus grand événement sportif féminin au monde sera la première à se dérouler en Amérique du Sud, où la popularité du football féminin a explosé ces dernières années. Les 32 équipes participantes disputeront 64 matchs passionnants dans huit stades magnifiques, tous utilisés lors de la Coupe du Monde de la FIFA™ organisée par le Brésil en 2014.

« Aujourd’hui, nous nous tournons vers l’avenir pour écrire l’histoire. Où que nous soyons : à Zurich, à Paris, à Miami ou à Rio, nous formons une seule famille, une seule équipe. Et notre mission commune est claire : organiser le plus grand événement sportif féminin de l’histoire », a ajouté Ellis.

« J’ai eu la chance d’entraîner lors de deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ et je peux vous dire que le succès ne s’improvise pas. Il repose sur la confiance, le respect, la préparation, le travail acharné et la conviction partagée que chaque personne compte. C’est ainsi que nous offrirons au monde un événement inédit. Cette Coupe du Monde Féminine redéfinira les standards du football en matière de précision technique, de qualités athlétiques et de compétitivité. »

Ces derniers jours ont été marqués par plusieurs étapes importantes dans les préparatifs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027. Outre l'inauguration des bureaux, Rio a accueilli un événement de lancement exceptionnel, comprenant un festival de rue et la présentation de la marque. Cet événement, retransmis en direct à la télévision et en streaming sur internet, a captivé l'attention de tout le pays.