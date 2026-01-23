Une dotation record pour les vainqueures de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

Le club victorieux recevra un montant sans précédent de USD 2,3 millions – la somme la plus élevée jamais versée dans le football de clubs féminin

Le finaliste touchera pour sa part USD 1 million

Cette dotation reflète l’engagement de la FIFA à augmenter les investissements en faveur du football de clubs féminin dans le monde

La toute première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ s’apprête à redéfinir le paysage du football féminin interclubs mondial, à l’image de la dotation record prévue pour cette compétition. Le club qui soulèvera le trophée de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA recevra un montant de USD 2,3 millions tandis que le finaliste empochera USD 1 million.

Les deux demi-finalistes vaincus recevront quant à eux USD 200 000 pour leur participation. Les deux équipes éliminées lors des premier et deuxième tours – Auckland United FC (Nouvelle-Zélande), qui représentait l’OFC, et Wuhan Chegu Jiangda WFC (RP Chine), qui représentait l’AFC – recevront chacune USD 100 000.

« Le montant total de près de USD 4 millions destiné aux six participants témoigne de la grande confiance placée dans le football féminin, notamment les joueuses, les équipes et les compétitions qui sont à l’origine de son essor continu », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström.

« La dotation reflète la croissance mondiale du football féminin et l’engagement de la FIFA à réaliser des investissements ciblés et significatifs qui renforceront le football féminin de clubs sur le long terme. Notre objectif est clair : continuer à investir pour développer et élever les standards du football féminin de clubs à tous les niveaux, en veillant à ce que les opportunités, la visibilité et la valeur suivent les performances exceptionnelles observées sur les terrains. »

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026 s’inscrit dans une vaste stratégie d’investissement et de collaboration visant à renforcer le football féminin de clubs partout dans le monde. À l’issue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, USD 11,3 millions ont été distribués à quelque 1 041 clubs du monde entier via le Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la FIFA.

Ces efforts sont complétés par le renforcement du calendrier international des matches pour le football féminin à travers des réformes structurelles et le lancement de nouvelles compétitions pour les clubs de haut niveau, notamment la Coupe des Champions Féminine de la FIFA et la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™, qui sera lancée en 2028. Cette nouvelle épreuve introduira dès le départ plusieurs mesures révolutionnaires – notamment des indemnités de formation, des mécanismes de solidarité entre les clubs et des programmes de standards minimaux – destinées à améliorer la performance des clubs et à pérenniser le football féminin de clubs sur le long terme.

À propos de la compétition

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA réunit le meilleur club de chaque confédération de l’année civile en cours afin de disputer le titre de champion intercontinental. Les rencontres du tour final de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA se dérouleront à Londres du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026.

Les deux demi-finales auront lieu au Brentford Stadium le mercredi 28 janvier. Elles opposeront tout d’abord Gotham FC (États-Unis), champion de la Concacaf, au SC Corinthians (Brésil), champion de la CONMEBOL, à 12h30 GMT (13h30 CET) ; puis Arsenal Women FC (Angleterre), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, à l’ASFAR (Maroc), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la CAF, à 18h00 GMT (19h00 CET).

La finale se déroulera quant à elle le dimanche 1er février à 18h00 GMT (19h00 CET) à l’Arsenal Stadium, où seront couronnées les premières championnes intercontinentales du football féminin de clubs. Cette affiche sera précédée du match pour la troisième place, programmé à 14h45 GMT (15h45 CET).