Appel d’offres pour les droits médias de la Coupe du Monde Féminine 2027™ en Europe et en Asie Centrale

Brazil will be the first South American country to host the FIFA Women’s World Cup™

Deadline for bid submissions is Tuesday, 3 June 2025

Interested parties can request ITT documentation from fwwc2027-media-rights@fifa.org

La FIFA a officiellement lancé les appels d'offres pour les droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ dans certains territoires d'Europe et d'Asie centrale*.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ est le plus grand événement sportif féminin au monde. L'édition 2023 a connu un succès retentissant, près de deux millions de fans ayant assisté aux matchs et plus de deux milliards ayant suivi l'évènement via la télévision, le numérique et les médias sociaux.

En 2027, le tournoi se disputera pour la première fois en Amérique du Sud. Pays véritablement féru de football, le Brésil en sera l'hôte. Y régnera donc une ambiance de carnaval pour accompagner les meilleures joueuses de la planète. Grâce à ces stades et infrastructures rénovés dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™, l'événement devrait s'inscrire dans la mêmem lignée que l'édition 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui a battu tous les records.

Suite à l'élargissement réussi à 32 équipes en 2023, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ comptera le même nombre de participants lors de la phase finale de la compétition. L'UEFA disposera de onze sésames, avec la possibilité qu'une équipe supplémentaire se qualifie via le tournoi de barrage. Six représentants asiatiques se qualifieront directement, deux équipes supplémentaires pouvant accéder au tournoi via les barrages.

Les médias souhaitant participer à l’appel d’offres (ITT) peuvent envoyer un e-mail à fwwc2027-media-rights@fifa.org. La liste complète des territoires concernés se trouve ci-dessous.

La date limite d'envoi est le mardi 3 juin 2025 à 12h00 CET.

Grâce à la vente des droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, la FIFA génère des revenus destinés essentiels à soutenir la croissance et le développement du football féminin dans le monde. À la fin de l'année dernière, la FIFA a renouvelé et étendu ses Programmes de Développement Féminin jusqu'en 2027 - année de la 10e Coupe du Monde Féminine de la FIFA - en ajoutant cinq initiatives supplémentaires auxquelles les associations membres peuvent faire appel pour développer le football féminin au niveau national.