La FIFA dévoile l’album officiel de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de l’histoire

L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ rassemble plusieurs artistes internationaux dans le cadre du plus vaste projet musical de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™
Comptant 18 titres interprétés par des grands noms de l’industrie musicale, l’album officiel reflète toute la diversité, l’énergie et la résonance de la Coupe du Monde de la FIFA™
Étape importante du projet FIFA Sound, l’album est disponible en en pré-enregistrement sur toutes les plateformes de streaming
La FIFA dévoile aujourd’hui l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui rassemble des artistes, cultures et sonorités de toute la planète pour célébrer la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire. Fort de ses 18 titres, il constitue le projet musical et culturel le plus ambitieux jamais créé pour l’événement phare du football. Il s’en dégage toute l’énergie, l’émotion et la portée internationale qui caractérisent l’organisation du plus grand spectacle au monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis. L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est désormais disponible en pré-enregistrement sur toutes les plateformes de streaming.
Après la sortie mondiale de Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals et Game Time, FIFA Sound lance l’album officiel et la vision qui en forme le fil rouge, à savoir le rassemblement d’une pléiade d’artistes de renom qui reflète le prestige et la diversité de la compétition. Réunissant des artistes du monde entier, l’album officiel met en scène des collaborations inédites puisque bon nombre des artistes se sont associés pour la première fois, par le prisme du ballon rond.
« La FIFA a réuni un plateau d’artistes talentueux, à la hauteur du plus grand événement sportif de l’histoire », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Des superstars mondiales aux nouveaux talents qui vont façonner la musique de demain, l’album officiel de la Coupe du Monde 2026 réunit des artistes de tous les continents, de toutes les langues et de tous les genres musicaux, dans le cadre d’un projet visant à rassembler les supporters et supportrices du monde entier grâce au pouvoir de la musique et du football. »
Titres de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026
Goals – LISA, Anitta et Rema
Game Time – Future et Tyla
Illuminate – Jessie Reyez et Elyanna
Echo – Daddy Yankee et Shenseea
Por Ella – Los Ángeles Azules et Belinda
Three Nations – 21 Savage, Nata Cano et French Montana
No Place Like Home – Major Lazer, Nelly Furtado et Davido
In the Stars (Remix) – The Rolling Stones
Show Me – Ayra Starr et Latto
Mi Mexico Lindo – Alejandro Fernández
Blessings – Stormzy, Fridayy et Angel
Energy – Ava Max et BIA
Lighter – Jelly Roll et Carín León
Siir Siir – Nora Fatehi, Vegedream et Sanjoy
Partidazo – Danny Ocean
Champion – IShowSpeed
Love Always Wins – Shaggy, Cimafunk et Zema
Dai Dai – Shakira et Burna Boy
Plus qu’une simple compilation, cet album représente une plateforme de collaboration artistique à l’échelle mondiale. Des artistes issus d’horizons divers et de traditions musicales variées se sont réunis pour créer une bande-son qui reflète la capacité unique du football à unir les peuples. D’autres collaborations et singles seront dévoilés tout au long de la compétition.
Par ailleurs, les fans pourront découvrir de nombreux titres en live lors du Concert du compte à rebours organisé à Mexico, Toronto et Los Angeles, ainsi que lors des cérémonies d’ouverture au Mexique, Canada et États-Unis. Des billets pour les matchs et les formules d’hospitalité pour la compétition sont disponibles sur FIFA.com/tickets. La FIFA rappelle que FIFA.com/tickets est la source officielle et privilégiée en vue de l’achat de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les supporters sont invités à se rendre régulièrement sur le site car des billets supplémentaires seront progressivement mis sur le marché. De plus, FIFA.com/tickets propose également une plateforme officielle de revente et d’échange pour les détenteurs de billets.