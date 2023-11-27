La FIFA dévoile l’album officiel de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de l’histoire

L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ rassemble plusieurs artistes internationaux dans le cadre du plus vaste projet musical de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™

Comptant 18 titres interprétés par des grands noms de l’industrie musicale, l’album officiel reflète toute la diversité, l’énergie et la résonance de la Coupe du Monde de la FIFA™

Étape importante du projet FIFA Sound, l’album est disponible en en pré-enregistrement sur toutes les plateformes de streaming

La FIFA dévoile aujourd’hui l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui rassemble des artistes, cultures et sonorités de toute la planète pour célébrer la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire. Fort de ses 18 titres, il constitue le projet musical et culturel le plus ambitieux jamais créé pour l’événement phare du football. Il s’en dégage toute l’énergie, l’émotion et la portée internationale qui caractérisent l’organisation du plus grand spectacle au monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis. L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est désormais disponible en pré-enregistrement sur toutes les plateformes de streaming.

Après la sortie mondiale de Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals et Game Time, FIFA Sound lance l’album officiel et la vision qui en forme le fil rouge, à savoir le rassemblement d’une pléiade d’artistes de renom qui reflète le prestige et la diversité de la compétition. Réunissant des artistes du monde entier, l’album officiel met en scène des collaborations inédites puisque bon nombre des artistes se sont associés pour la première fois, par le prisme du ballon rond.

« La FIFA a réuni un plateau d’artistes talentueux, à la hauteur du plus grand événement sportif de l’histoire », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Des superstars mondiales aux nouveaux talents qui vont façonner la musique de demain, l’album officiel de la Coupe du Monde 2026 réunit des artistes de tous les continents, de toutes les langues et de tous les genres musicaux, dans le cadre d’un projet visant à rassembler les supporters et supportrices du monde entier grâce au pouvoir de la musique et du football. »

Titres de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Goals – LISA, Anitta et Rema

Game Time – Future et Tyla

Illuminate – Jessie Reyez et Elyanna

Echo – Daddy Yankee et Shenseea

Por Ella – Los Ángeles Azules et Belinda

Three Nations – 21 Savage, Nata Cano et French Montana

No Place Like Home – Major Lazer, Nelly Furtado et Davido

In the Stars (Remix) – The Rolling Stones

Show Me – Ayra Starr et Latto

Mi Mexico Lindo – Alejandro Fernández

Blessings – Stormzy, Fridayy et Angel

Energy – Ava Max et BIA

Lighter – Jelly Roll et Carín León

Siir Siir – Nora Fatehi, Vegedream et Sanjoy

Partidazo – Danny Ocean

Champion – IShowSpeed

Love Always Wins – Shaggy, Cimafunk et Zema

Dai Dai – Shakira et Burna Boy

Plus qu’une simple compilation, cet album représente une plateforme de collaboration artistique à l’échelle mondiale. Des artistes issus d’horizons divers et de traditions musicales variées se sont réunis pour créer une bande-son qui reflète la capacité unique du football à unir les peuples. D’autres collaborations et singles seront dévoilés tout au long de la compétition.