Concert du compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique : la programmation de Mexico dévoilée

Les célébrations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ débuteront le mercredi 10 juin avec un événement unique associant le Canada, les États-Unis et le Mexique

À Mexico, le Concert du compte à rebours se tiendra dans le cadre du festival México Vibra et mettra à l’affiche Los Ángeles Azules avec Belinda, Elena Rose et un invité surprise

Les détenteurs de billets pour la journée du 10 juin au México Vibra sont invités à arriver dès 17h00 (CST) afin d’assister – sans surcoût – au Concert du compte à rebours

Après l’annonce d’une affiche alléchante en vue du Concert du compte à rebours de Toronto pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Mexico sait désormais à quoi s’attendre pour cette célébration synchronisée unique en son genre, qui unira les fans à travers le football et la musique dans les trois pays hôtes de la compétition, le mercredi 10 juin.

Les personnes qui se rendront au festival México Vibra, à l’Auditorio Nacional, sont invitées à arriver dès 17h00 (heure locale), en amont du programme principal, afin de pouvoir également assister au Concert du compte à rebours et ainsi partager leur enthousiasme et leur amour du ballon rond avec le public de Toronto et Los Angeles. Cette inauguration exceptionnelle comportera des apparitions surprises, des représentations en direct et des animations dans les trois villes hôtes. La place pour le Concert du compte à rebours est incluse dans le billet d’entrée pour le México Vibra uniquement le 10 juin, disponible ici.

À Mexico, une des plus grandes capitales mondiales du football, le festival México Vibra aura la charge d’allier football et musique. Au cours de la soirée, le groupe des Los Ángeles Azules – accompagné par Belinda – et Elena Rose animeront le Concert du compte à rebours en compagnie d’un invité surprise, donnant ainsi le ton des premiers instants historiques de la Coupe du Monde 2026.

« Mexico est l’une des villes les plus férues de football au monde. Ici, la musique et le football font partie intégrante de la culture », précise Jurgen Mainka, directeur de la compétition pour le Mexique. « Le Concert du compte à rebours incarne cet esprit, en réunissant fans et artistes dans une fête qui traduit l’hospitalité du Mexique, sa richesse culturelle et l’effervescence qui se fait déjà sentir aux quatre coins du pays. Il rassemblera aussi le Canada, les États-Unis et le Mexique dans une célébration commune à la veille de la Coupe du Monde 2026. »

Dans le cadre des festivités entourant le grand rendez-vous mondial, le comité organisateur de Mexico a imaginé México Vibra, un festival de premier plan qui rend hommage à l’identité culturelle du pays à travers la musique. Il emportera les supporters et supportrices dans un voyage à travers l’histoire musicale du Mexique, réunissant des artistes emblématiques et contemporains ainsi que des invités de marque issus de différentes générations et différents genres, pour mettre en valeur la richesse, la diversité et l’évolution de la musique mexicaine à travers une expérience en direct unique.

Grâce à une célébration coordonnée entre les trois pays hôtes, d’autres itérations du Concert du compte à rebours auront également lieu au Canada et aux États-Unis. Parmi les artistes déjà annoncés à Toronto figurent Bryan Adams, Nora Fatehi accompagnée de Sanjoy, Vegedream, ainsi qu’une collaboration spéciale entre AHI et Wyclef Jean. D’autres artistes et détails concernant l’événement aux États-Unis seront annoncés dans les prochains jours.

En collaboration avec les Grammys, l’événement fera intervenir des artistes de renommée internationale qui figurent sur l’album officiel de la Coupe du Monde 2026, aux côtés d’autres interprètes internationaux et d’invités spéciaux.