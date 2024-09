El programa de Mentores para Entrenadoras de la FIFA deja su sello en Colombia

Conti, que logró un primer punto histórico con Venezuela, admite que conversó con Sermanni durante el Mundial. “El diálogo es constante. Es alguien importante para mi crecimiento personal, que me apoya mucho y a quien aprecio. He pasado por momentos difíciles y él me ha ayudado a recuperarme. Sólo puedo darle las gracias porque siempre será una persona muy importante en mi vida futbolística”.

Del mismo modo, las cuatro admiten que les gustaría ser mentoras en algún momento. Galindo lo expresa así: “Todas las entrenadoras que he conocido, no sólo a través del programa, sino en general, están entusiasmadas por ayudar a desarrollar el fútbol femenino. Si alguien se me acerca y me pregunta qué hago o cómo hago algo, estoy encantada de compartir esa información. Creo que si alguien me ayudó de esa manera, entonces me toca a mí hacer lo mismo”.