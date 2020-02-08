FIFA.com

¿Cómo utilizamos sus datos?
¿De dónde proceden sus datos?
¿Qué datos recopilamos?
Datos de competiciones, como:
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
¿Con quién compartimos sus datos?
Los derechos que le asisten con arreglo a la legislación aplicable en materia de protección de datos
¿Qué artículos del Reglamento general de protección de datos (RGPD) rigen el tratamiento de datos?

¿Cómo utilizamos sus datos?

Los aficionados de todo el mundo se conectan para ver los partidos en línea. Ustedes son los protagonistas. Usamos sus datos para darles acceso a la plataforma de juego.

Concretamente, usamos los datos para:

  • Actualizar y administrar los perfiles de jugador, equipo y organización que se muestran; las clasificaciones de cada competición y los emparejamientos, incluidas nominaciones, afiliaciones y convocatorias, a fin de reflejar los cambios que se producen en las competiciones reales.

  • Generar gráficos para las retransmisiones, contenidos en vídeo y material promocional con sus estadísticas y perfil.

  • Confirmar su edad a través de los servicios Kids Web Services (KWS), con el fin de determinar si es necesario obtener el consentimiento de sus tutores legales para cumplir la legislación vigente en materia de consentimiento para el tratamiento de los datos personales en el entorno digital.

  • Vincular su perfil FIFA.GG con los ID y las cuentas de las distintas plataformas y competiciones.

  • Habilitar las nominaciones, los logros y los datos históricos de rendimiento de equipos y selecciones.

  • Compartir datos de competición con las federaciones, los equipos y los organizadores pertinentes para que puedan remitir sus invitaciones y verificar que se cumplen los requisitos de participación.

  • Proporcionar información relacionada con los requisitos del juego (como los límites de edad o datos compartidos con las editoriales de videojuegos).

  • Facilitar labores de logística, comunicación atención al cliente y personalización de la plataforma.

  • Mostrar sus estadísticas de rendimiento, resultados de partido y datos biométricos (si se ha otorgado el consentimiento correspondiente) en clasificaciones y retransmisiones públicas.

  • Moderar cuentas y contenido en lo que respecta a la deportividad o el incumplimiento de las políticas de la plataforma.

  • Incluir su perfil en contenido editorial en el que figura usted como jugador.

  • Utilizar datos de dominio público procedentes de terceros para crear contenido editorial disponible en FIFA.GG.

  • Crear resúmenes de temporada, momentos destacados y logros basados en su rendimiento.

  • Vincular y mostrar su perfil en distintas plataformas de juego para mostrar su rendimiento en distintos juegos.

¿De dónde proceden sus datos?

Sus datos se obtienen directamente de la información que usted facilita al inscribirse en FIFA.GG con su ID de la FIFA; al vincular sus cuentas de videojuegos; a través de fuentes de dominio público, socios y proveedores de servicios, incluidos KWS y editoriales de videojuegos; federaciones miembro, equipos y organizadores de competiciones; o de los torneos en los que participa a través de KONAMI, Epic Games, Sports Interactive, Xten Limited y EA Sports.

Los administradores de FIFA.GG pueden crear o actualizar su perfil con datos de dominio público obtenidos de los organizadores, las retransmisiones o los procedimientos de nominación de las competiciones, incluso si usted no se hubiera inscrito directamente. Podemos recabar datos audiovisuales de retransmisiones, emisiones en directo y demás cobertura en vídeo de los partidos.

¿Qué datos recopilamos?

  • Nombre

  • Dirección de correo electrónico

  • Fecha de nacimiento

  • Número de teléfono

  • País al que representa (federación miembro)

  • País de residencia

  • N.º de pasaporte

  • Datos bancarios

  • Nombre del juego en el que participa

  • Domicilio

  • Alias (nombre de usuario)

  • Fotografía de perfil

  • Gamertag

  • ID de PSN

  • ID de Xbox

  • ID de Nexon, ID de Garena, ID de Tencent

  • ID de usuario de eFootball

  • Nombre en pantalla de Epic Games

  • ID de EA

  • FIFA ID

  • Equipo al que esté afiliado (nombre del equipo y duración del contrato)

  • Datos de las redes sociales vinculadas

  • Sus apariciones en retransmisiones en directo

  • Logros e insignias obtenidos en su perfil de FIFA.GG

  • Nominaciones de jugadores y equipos, tanto recibidas como aceptadas

  • Estado de verificación de su edad, incluidos los datos de Kids Web Services (KWS)

  • Su historial de afiliación a selecciones y clubes de esports

  • Contenido multimedia (imágenes y vídeos cortos creados para perfiles audiovisuales y cobertura mediática)

  • Estado del consentimiento relacionado con distintas funciones editoriales, promocionales y de competición

  • Verificación del cumplimiento de los requisitos para participar en competiciones de FIFAe

  • Datos de retransmisiones y resúmenes, incluidos comentarios en directo y estadísticas

  • Información de dominio público compartida por federaciones y otros organizadores

Datos de competiciones, como:

  • Torneos en los que ha participado

  • Logros o posición final en la competición y en los partidos

  • Victorias, empates y derrotas

  • Goles a favor y en contra

  • Advertencias, sanciones y tarjetas rojas

  • Estadísticas de los partidos

  • Posición en las clasificaciones

  • Frecuencia cardíaca

  • Datos de seguimiento ocular (eye tracking) y nivel de fatiga

  • Grabaciones en vídeo de partidos y entrevistas

  • Grabaciones de audio de partidos y entrevistas

  • Premios en metálico

  • Historial de declaraciones de consentimiento vinculadas al uso de datos (p. ej. visibilidad de la frecuencia cardíaca, uso editorial o nominaciones)

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

  • Sus datos personales se conservan mientras esté inscrito en FIFA.GG.

  • La información que no es de carácter sensible se conserva durante diez años después de eliminar la cuenta de FIFA.GG. Es posible que se conserve durante más tiempo a fin de mantener los archivos.

  • Los datos de carácter sensible (p. ej. la frecuencia cardíaca) solo se almacenan durante la competición. No obstante, podrían seguir disponibles en las grabaciones de las emisiones, en el archivo audiovisual de las retransmisiones o en material promocional creado durante el torneo.

  • Se respetarán las solicitudes de eliminación de datos, salvo que los imperativos legales exijan lo contrario.

¿Con quién compartimos sus datos?

  • Los empleados de la FIFA responsables de las competiciones de fútbol digital y otros equipos de apoyo.

  • Los proveedores de servicios de la FIFA que organizan y gestionan las competiciones

  • Su federación miembro o selección nacional.

  • Con su consentimiento, con los equipos y organizadores de la competición (para la coordinación, verificación del cumplimiento de los requisitos y el contacto).

  • Los equipos editoriales de FIFA.GG y los canales en redes sociales de FIFAe. Solo se compartirán de forma pública o con fines editoriales los datos de dominio público o aquellos para los que haya dado su consentimiento.

  • Los socios de la FIFA (para verificar que cumple los requisitos y para incluirle en las clasificaciones).

  • Kids Web Services (KWS) y Epic Games, nuestro socio para la verificación segura de edad conforme a la Regla de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) y al Reglamento general de protección de datos (RGPD).

Los derechos que le asisten con arreglo a la legislación aplicable en materia de protección de datos

En calidad de interesado, usted goza de los siguientes derechos con arreglo a la legislación aplicable en materia de protección de datos:

  • El derecho de acceso a obtener una copia de los datos personales.

  • El derecho a ratificar los datos personales si fueran imprecisos o estuvieran incompletos.

  • El derecho a solicitar la eliminación de los datos personales en ciertas circunstancias.

  • El derecho a restringir el tratamiento de los datos personales.

  • El derecho a la portabilidad de los datos, es decir, a obtener sus datos en un formato estructurado de uso común.

  • El derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales basado en el interés legítimo y al marketing directo.

  • El derecho a retirar la autorización en cualquier momento en los casos en los que el tratamiento se base en su consentimiento, sin que perjudique los procesamientos anteriores.

  • El derecho a presentar una reclamación ante las autoridades competentes de su lugar de residencia, trabajo o el lugar del supuesto incumplimiento.

¿Qué artículos del Reglamento general de protección de datos (RGPD) rigen el tratamiento de datos?

  • El art. 6, apdo. 1 a) del RGPD (consentimiento)

  • El art. 6, apdo. 1 b) del RGPD (contrato)

