¿Cómo utilizamos sus datos?
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¿De dónde proceden sus datos?
Sus datos proceden de nuestros asociados, federaciones miembro, confederaciones e invitados. Puede que también recopilemos sus datos cuando interactúe con nuestras cuentas en redes sociales o las de futbolistas, clubes, federaciones miembro o árbitros .
¿Qué datos recopilamos?
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Dirección de correo electrónico
País
Género
Intereses
Cómo usa nuestros canales sociales
La información que elige compartir en nuestros canales, como su jugador preferido o las razones por las que ama el fútbol
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Conservamos sus datos mientras siga interaccionando con fanmovement.com; todas las informaciones se mantienen durante un máximo de seis años.
¿Con quién compartimos sus datos?
Nuestros colaboradores autónomos
Comités organizadores locales
Cuerpos de seguridad, con el fin de comprobar antecedentes u otros fines legítimos
Federaciones miembro
Clubes
Nuestros equipos de atención a los invitados, que podrían ser terceros
¿Qué parte del Reglamento general de protección de datos (RGPD) se ocupa de esto?
Art. 6, apdo. 1 (a) del RGPD (consentimiento)
Art. 6, apdo. 1 (c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal)
Art. 6, apdo. 1 (f) del RGPD (intereses legítimos)