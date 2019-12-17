¿Cómo utilizamos sus datos?

Juguemos con deportividad. Se debe presentar una denuncia al observar comportamientos sospechosos dentro o fuera del campo. Utilizamos los datos proporcionados a través de varios canales de denuncia de la FIFA para enviar correspondencia en relación con las denuncias y para realizar investigaciones. Si desea permanecer en el anonimato, recomendamos no incluir sus datos personales.

¿De dónde provienen sus datos?

Sus datos provienen directamente de usted cuando registra su informe a través del sistema de informes de incidentes de portal de denuncias de la FIFA o por correo electrónico, en persona, por carta o por teléfono. El portal de denuncias de la FIFA mantendrá su anonimato (siempre y cuando no envíe ninguna información que lo identifique) y la información recibida será tratada de forma confidencial, en la medida permitida por las normas de la FIFA.

A través de su informe, también podemos recibir datos personales relacionados con aquellos que usted cree que pueden haber cometido un delito.

¿Qué datos personales recopilamos?

Nombre y apellidos

Dirección de correo electrónico

Fecha de nacimiento

Número de teléfono

Domicilio

Nacionalidad

Género

Idioma(s)

Historial educativo y de formación

Estado civil

Número de pasaporte

Información sobre viajes y gastos

Datos sobre contratos laborales

Antecedentes penales

Medidas disciplinarias

Información sobre incidentes de acoso

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

Los datos personales podrán guardarse durante diez años.

¿Con quién compartimos sus datos?

Los empleados de la FIFA responsables de tramitar de la denuncia

Autoridas públicas

Empresas forenses externas

¿Qué parte del Reglamento general de protección de datos (RGPD) se ocupa de esto?