¿Cómo utilizamos sus datos?
Los jugadores aficionados son el corazón del fútbol; son los que, llueva o truene, trabajan sin descanso por la gloria de sus equipos en las competiciones locales. Utilizamos sus datos para cumplir con los reglamentos del fútbol y con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, abonar pagos y distribuir fondos, mantener el fútbol abierto y transparente, y compartir información entre las federaciones miembros y la FIFA.
¿De dónde proceden sus datos?
Los datos proceden directamente de usted mediante tecnologías como el vídeo o el GPS, de las federaciones miembro, de los directivos de los equipos, de los socios de la FIFA y de los equipos médicos.
¿Qué datos recopilamos?
Nombre
FIFA ID
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Género
Federación miembro
Tipos de fútbol
Instrucciones e información sobre transferencias, incluidos pagos por transferencia
Datos bancarios
Declaración relativa a la no injerencia y a la inexistencia de pagos a terceros
Declaración sobre la propiedad de los derechos económicos del jugador por parte de terceros
Estatus anterior y nuevo de amateur o profesional
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Conservamos sus datos durante todo el tiempo que juegue en el fútbol organizado.
¿Con quién compartimos sus datos?
Federaciones miembro
Confederaciones
¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?
Artículo 6, apartado 1 (c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal)
Artículo 6, apartado 1 (e) del RGPD (interés público)
Artículo 6, apartado 1 (f) del RGPD (intereses legítimos)