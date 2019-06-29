¿Cómo utilizamos sus datos?

Sin nuestros entregados árbitros, no hay partido. Gracias por aportar tanto a la celebración del fútbol en el mundo entero. Utilizamos sus datos para organizar nuestras competiciones, talleres, seminarios y actos, lo que incluye organizarle viajes y alojamiento, y ayudarle con las solicitudes de visados. También los utilizamos para añadir árbitros a la lista internacional de árbitros de la FIFA y a la plataforma del Programa de Apoyo y Aprobación de la Implantación del VAR (PAAI VAR).

¿De dónde proceden sus datos?

Los datos proceden directamente de usted mediante tecnologías como el vídeo o el GPS, de las federaciones miembro, de los directivos de los equipos, de los socios de la FIFA y de los equipos médicos

¿Qué datos recopilamos?

Nombre

Dirección de correo electrónico y postal, y número de teléfono

Idiomas

Nivel de estudios

Experiencia

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Fotografía

Género

Titulaciones

Tallas de los uniformes

Peso y estatura

Información sobre viajes y gastos

Datos bancarios

Número de documento nacional de identidad o de pasaporte

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

Por regla general, conservamos sus datos durante ocho años; sin embargo, podríamos mantenerlos más tiempo en caso de pertenecer a la información histórica del fútbol.

¿Con quién compartimos sus datos?

Autoridades públicas

Federaciones miembro y confederaciones

¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?