¿Cómo utilizamos sus datos?
Sin nuestros entregados árbitros, no hay partido. Gracias por aportar tanto a la celebración del fútbol en el mundo entero. Utilizamos sus datos para organizar nuestras competiciones, talleres, seminarios y actos, lo que incluye organizarle viajes y alojamiento, y ayudarle con las solicitudes de visados. También los utilizamos para añadir árbitros a la lista internacional de árbitros de la FIFA y a la plataforma del Programa de Apoyo y Aprobación de la Implantación del VAR (PAAI VAR).
¿De dónde proceden sus datos?
Los datos proceden directamente de usted mediante tecnologías como el vídeo o el GPS, de las federaciones miembro, de los directivos de los equipos, de los socios de la FIFA y de los equipos médicos
¿Qué datos recopilamos?
Nombre
Dirección de correo electrónico y postal, y número de teléfono
Idiomas
Nivel de estudios
Experiencia
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Fotografía
Género
Titulaciones
Tallas de los uniformes
Peso y estatura
Información sobre viajes y gastos
Datos bancarios
Número de documento nacional de identidad o de pasaporte
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Por regla general, conservamos sus datos durante ocho años; sin embargo, podríamos mantenerlos más tiempo en caso de pertenecer a la información histórica del fútbol.
¿Con quién compartimos sus datos?
Autoridades públicas
Federaciones miembro y confederaciones
¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?
Artículo 6, apartado 1 (a) del RGPD (consentimiento)
Artículo 6, apartado 1 (b) del RGPD (contrato)