¿Cómo utilizamos sus datos?

Utilizamos sus datos para ayudarnos a realizar controles en competición y fuera de ella. En particular, utilizamos los datos que nos entrega a través del formulario de solicitud de autorización de uso terapéutico para evaluar si se cumple el Estándar Internacional de Autorización de Uso Terapéutico y la Política de la FIFA sobre las AUT. Sus datos también pueden utilizarse para colaborar con las organizaciones antidopaje cuando estas investigan presuntas infracciones de la normativa antidopaje o en caso de que en las muestras o el pasaporte biológico del deportista presenten resultados adversos o anómalos.