¿Cómo utilizamos sus datos?
Respetar las reglas del juego y lograr un fútbol sin dopaje es responsabilidad de todos.
Utilizamos sus datos para ayudarnos a realizar controles en competición y fuera de ella. En particular, utilizamos los datos que nos entrega a través del formulario de solicitud de autorización de uso terapéutico para evaluar si se cumple el Estándar Internacional de Autorización de Uso Terapéutico y la Política de la FIFA sobre las AUT. Sus datos también pueden utilizarse para colaborar con las organizaciones antidopaje cuando estas investigan presuntas infracciones de la normativa antidopaje o en caso de que en las muestras o el pasaporte biológico del deportista presenten resultados adversos o anómalos.
¿De dónde proceden sus datos?
Recabamos los datos a través del formulario de solicitud de AUT, que rellenan usted mismo y su(s) médico(s).
¿Qué datos recopilamos?
Nombre
Fecha de nacimiento
Datos de contacto
Género
Federación miembro
Disciplina futbolística
Estatus (aficionado/profesional)
Diagnóstico médico
Medicación recetada
Tratamiento médico concerniente a su solicitud
Información e historiales médicos complementarios
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los certificados de AUT y las decisiones de rechazo de solicitudes se conservan durante diez años.
Los formularios de solicitud de AUT y la información médica complementaria se conservan durante doce meses a partir de la fecha en la que expira la AUT.
Las solicitudes de AUT incompletas se conservan durante doce meses.
¿Con quién compartimos sus datos?
El Grupo de Asesoramiento AUT de la FIFA
ADOs with testing authority and/or results management authority over your
Personal autorizado de la Agencia Mundial Antidopaje
Members of the TUE committees of each relevant ADO and WADA
Experteos médicos, científicos o jurídicos independientes, en caso necesario
¿Qué parte del Reglamento general de protección de datos (RGPD) se ocupa de esto?
Art. 6, apdo. 1 (a) del RGPD (consentimiento)
Art. 6, apdo. 1 (b) del RGPD (contrato)
Art. 6, apdo. 1 (c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal)
Art. 6, apdo. 1 (e) del RGPD (interés público)
Art. 6, apdo. 1 (f) del RGPD (intereses legítimos)