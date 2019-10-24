¿Cómo utilizamos sus datos?
Gracias por ayudarnos a promulgar el fútbol. Utilizamos sus datos para gestionar el acceso al Canal de los Medios de la FIFA y acreditar a los periodistas, fotógrafos y reporteros de las emisoras, que nos ayudan a llevar el fútbol al mundo entero.
¿De dónde proceden sus datos?
Sus datos proceden de la solicitud de acreditación cursada en nuestro sitio web. Cuando envía su solicitud, debe comunicarnos el nombre de su organización y los datos de contacto, aunque algunos profesionales también deciden compartir documentos como carnés de prensa y pasaportes.
¿Qué datos recopilamos?
Nombre
Dirección de correo electrónico y postal, y número de teléfono
Idiomas
Cargo y organización
Información sobre el permiso de conducir
Número de documento nacional de identidad o de pasaporte
Edad
Fecha de nacimiento
Género
Nacionalidad
Fotografía
Número de cuenta
Información sobre el registro público
Pertenencia a asociaciones y sindicatos profesionales
Requisitos
Datos de cuentas en redes sociales
Firma
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Conservamos sus datos durante diez años.
¿Con quién compartimos sus datos?
Proveedores, para su uso en extranets
Fuerzas de seguridad, para las comprobaciones de antecedentes
¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?
Artículo 6, apartado 1 (a) del RGPD (consentimiento)
Artículo 6, apartado 1 (c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal)
Artículo 6, apartado 1 (e) del RGPD (interés público)
Artículo 6, apartado 1 (f) del RGPD (intereses legítimos)