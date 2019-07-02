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Jugadores profesionales

¿Cómo utilizamos sus datos?
¿De dónde proceden sus datos?
¿Qué datos recopilamos?
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
¿Con quién compartimos sus datos?
¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?
¿Qué es la Carta de Derechos sobre los Datos del Jugador?

¿Cómo utilizamos sus datos?

Son las estrellas del fútbol, ejemplos y referencia para millones de personas. Vaya para todos ellos nuestra admiración. Utilizamos sus datos para cumplir con los reglamentos del fútbol y con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, abonar pagos y distribuir fondos, mantener el fútbol abierto y transparente, y compartir información entre las federaciones miembros y la FIFA. También usamos sus datos para generar estadísticas que entusiasmen a nuestros aficionados; por ejemplo, para medir la distancia total de las carreras durante un partido o para saber qué distancia puede recorrer un balón disparado con la zurda.

¿De dónde proceden sus datos?

Los datos proceden directamente de usted mediante tecnologías como el vídeo o el GPS, de las federaciones miembro, de los directivos de los equipos, de los socios de la FIFA y de los equipos médicos.

¿Qué datos recopilamos?

  • Nombre

  • FIFA ID

  • Fecha de nacimiento

  • Género

  • Federación miembro

  • Tipos de fútbol

  • Estatus (aficionado/profesional)

  • Instrucciones e información sobre transferencias, incluidos pagos por transferencia

  • Datos bancarios

  • Declaración relativa a la no injerencia y a la inexistencia de pagos a terceros

  • Declaración sobre la propiedad de los derechos económicos del jugador por parte de terceros

  • Estatus anterior y nuevo de amateur o profesional

  • Fotos y vídeos

  • Datos sobre la salud para controles de dopaje

  • Datos del torneo

  • Datos de rendimiento

  • Sistema óptico de seguimiento de datos en 4D

  • Seguimiento de datos “limb tracking” (o detección de extremidades)

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

Conservamos sus datos durante todo el tiempo que juegue en el fútbol organizado.

¿Con quién compartimos sus datos?

  • Federaciones miembro

  • Confederaciones

  • Comités organizadores locales

  • FIFA media and technology partners

  • Fans

¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?

  • Artículo 6, apartado 1 (a) del RGPD (consentimiento)

  • Artículo 6, apartado 1 (b) del RGPD (contrato)

  • Artículo 6, apartado 1 (c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal)

  • Artículo 6, apartado 1 (e) del RGPD (interés público)

  • Artículo 6, apartado 1 (f) del RGPD (intereses legítimos)

¿Qué es la Carta de Derechos sobre los Datos del Jugador?

La Carta de Derechos sobre los Datos del Jugador persigue establecer estándares y buenas prácticas para la protección de la privacidad de los jugadores de fútbol profesionales, y permite a los futbolistas ejercer sus derechos en materia de protección de datos.

PDF
La Carta de Derechos sobre los Datos del Jugador

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Antes del saque inicial, debería saber que utilizamos sus datos para proporcionar atención al cliente, gestionar nuestras relaciones (y los contactos mutuos que entablamos) y facilitarle el pago de la entrada.

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LE HAVRE, FRANCE - JUNE 27: David Beckham is seen in the stands prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Norway and England at Stade Oceane on June 27, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Matthew Lewis - FIFA/FIFA via Getty Images)
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LE HAVRE, FRANCE - JUNE 07: Members of team Spain walk the pitch during their team familiarization session ahead of the FIFA Women's World Cup France 2019 at Stade Océane on June 07, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
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VALENCIENNES, FRANCE - JUNE 29: Match officials line-up prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Italy and Netherlands at Stade du Hainaut on June 29, 2019 in Valenciennes, France. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
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SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 24: FIFA President Gianni Infantino speaks to the media after a FIFA Council Meeting at Shanghai Mandarin Oriental on October 24, 2019 in Shanghai, China. (Photo by Fred Lee - FIFA/FIFA via Getty Images)
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DOHA, QATAR - DECEMBER 21: The teams line up before the FIFA Club World Cup 2019 final match between Liverpool FC and CR Flamengo at Khalifa International Stadium on December 21, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
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LYON, FRANCE - JULY 07: USA fans celebrate following their sides victory in the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Marianna Massey - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ASUNCION, PARAGUAY - NOVEMBER 27: Kids practice Beach Soccer at the Grassroots Festival FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 on November 27, 2019 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
Jugadores menores de 18 años

Los jugadores jóvenes son el futuro del fútbol. Utilizamos sus datos para que el fútbol siga siendo seguro y transparente, para proteger a los jugadores jóvenes, cumplir con las normas del fútbol, distribuir fondos y financiar pagos.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 31: Alan Varela of Boca Juniors (L) is challenged by Nuno Cunha of Benfica Lissabon (R) in the Mens final match between Benfica Lissabon and Boca Juniors during day two of the Blue Stars FIFA Youth Cup at Sportanlage Buchlern on May 31, 2019 in Zurich, Switzerland. (Photo by Sebastian Widmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
Jugadores aficionados

Los jugadores aficionados son el corazón del fútbol; son los que, llueva o truene, trabajan sin descanso por la gloria de sus equipos en las competiciones locales.

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LYON, FRANCE - JULY 02: Carly Telford of England celebrates her sides first goal during the 2019 FIFA Women's World Cup France Semi Final match between England and USA at Stade de Lyon on July 02, 2019 in Lyon, France. (Photo by Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images)
Jugadores profesionales

Son las estrellas del fútbol, ejemplos y referencia para millones de personas. Vaya para todos ellos nuestra admiración.

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Erradicación del dopaje

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MILAN, ITALY - FEBRUARY 08: Alexander Shaw and Harry-John Hesketh of Hashtag United team and Ramy Abdelaal and Haroun Yassin of Nasr eSports team compete during the FIFA eClub World Cup 2020 - Day 2 on February 08, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Jugadores de fútbol digital

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DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Referee Ismail Elfath of USA blows his whistle during the FIFA Club World Cup Qatar 2019 Semi Final between CR Flamengo and Al Hilal FC at Khalifa International Stadium on December 17, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images)
Informantes

Juguemos con deportividad. Se debe presentar una denuncia al observar comportamientos sospechosos dentro o fuera del campo.

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Última actualización: jueves, 22 de septiembre de 2022, 12:41
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