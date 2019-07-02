¿Cómo utilizamos sus datos?
Son las estrellas del fútbol, ejemplos y referencia para millones de personas. Vaya para todos ellos nuestra admiración. Utilizamos sus datos para cumplir con los reglamentos del fútbol y con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, abonar pagos y distribuir fondos, mantener el fútbol abierto y transparente, y compartir información entre las federaciones miembros y la FIFA. También usamos sus datos para generar estadísticas que entusiasmen a nuestros aficionados; por ejemplo, para medir la distancia total de las carreras durante un partido o para saber qué distancia puede recorrer un balón disparado con la zurda.
¿De dónde proceden sus datos?
Los datos proceden directamente de usted mediante tecnologías como el vídeo o el GPS, de las federaciones miembro, de los directivos de los equipos, de los socios de la FIFA y de los equipos médicos.
¿Qué datos recopilamos?
Nombre
FIFA ID
Fecha de nacimiento
Género
Federación miembro
Tipos de fútbol
Estatus (aficionado/profesional)
Instrucciones e información sobre transferencias, incluidos pagos por transferencia
Datos bancarios
Declaración relativa a la no injerencia y a la inexistencia de pagos a terceros
Declaración sobre la propiedad de los derechos económicos del jugador por parte de terceros
Estatus anterior y nuevo de amateur o profesional
Fotos y vídeos
Datos sobre la salud para controles de dopaje
Datos del torneo
Datos de rendimiento
Sistema óptico de seguimiento de datos en 4D
Seguimiento de datos “limb tracking” (o detección de extremidades)
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Conservamos sus datos durante todo el tiempo que juegue en el fútbol organizado.
¿Con quién compartimos sus datos?
Federaciones miembro
Confederaciones
Comités organizadores locales
FIFA media and technology partners
Fans
¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?
Artículo 6, apartado 1 (a) del RGPD (consentimiento)
Artículo 6, apartado 1 (b) del RGPD (contrato)
Artículo 6, apartado 1 (c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal)
Artículo 6, apartado 1 (e) del RGPD (interés público)
Artículo 6, apartado 1 (f) del RGPD (intereses legítimos)
¿Qué es la Carta de Derechos sobre los Datos del Jugador?
La Carta de Derechos sobre los Datos del Jugador persigue establecer estándares y buenas prácticas para la protección de la privacidad de los jugadores de fútbol profesionales, y permite a los futbolistas ejercer sus derechos en materia de protección de datos.