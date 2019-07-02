¿Cómo utilizamos sus datos?

Son las estrellas del fútbol, ejemplos y referencia para millones de personas. Vaya para todos ellos nuestra admiración. Utilizamos sus datos para cumplir con los reglamentos del fútbol y con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, abonar pagos y distribuir fondos, mantener el fútbol abierto y transparente, y compartir información entre las federaciones miembros y la FIFA. También usamos sus datos para generar estadísticas que entusiasmen a nuestros aficionados; por ejemplo, para medir la distancia total de las carreras durante un partido o para saber qué distancia puede recorrer un balón disparado con la zurda.

¿De dónde proceden sus datos?

Los datos proceden directamente de usted mediante tecnologías como el vídeo o el GPS, de las federaciones miembro, de los directivos de los equipos, de los socios de la FIFA y de los equipos médicos.

¿Qué datos recopilamos?

Nombre

FIFA ID

Fecha de nacimiento

Género

Federación miembro

Tipos de fútbol

Estatus (aficionado/profesional)

Instrucciones e información sobre transferencias, incluidos pagos por transferencia

Datos bancarios

Declaración relativa a la no injerencia y a la inexistencia de pagos a terceros

Declaración sobre la propiedad de los derechos económicos del jugador por parte de terceros

Estatus anterior y nuevo de amateur o profesional

Fotos y vídeos

Datos sobre la salud para controles de dopaje

Datos del torneo

Datos de rendimiento

Sistema óptico de seguimiento de datos en 4D

Seguimiento de datos “limb tracking” (o detección de extremidades)

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

Conservamos sus datos durante todo el tiempo que juegue en el fútbol organizado.

¿Con quién compartimos sus datos?

Federaciones miembro

Confederaciones

Comités organizadores locales

FIFA media and technology partners

Fans

¿Qué parte del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ocupa de esto?

Artículo 6, apartado 1 (a) del RGPD (consentimiento)

Artículo 6, apartado 1 (b) del RGPD (contrato)

Artículo 6, apartado 1 (c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal)

Artículo 6, apartado 1 (e) del RGPD (interés público)

Artículo 6, apartado 1 (f) del RGPD (intereses legítimos)

¿Qué es la Carta de Derechos sobre los Datos del Jugador?