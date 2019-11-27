¿Cómo utilizamos sus datos?

Los jugadores jóvenes son el futuro del fútbol. Utilizamos sus datos para que el fútbol siga siendo seguro y transparente, para proteger a los jugadores jóvenes, cumplir con las normas del fútbol, distribuir fondos y financiar pagos, y compartir información entre las federaciones miembro y la FIFA.

¿De dónde proceden sus datos?

Sus datos proceden de los directivos de los equipos y de nuestras federaciones miembro. También podría haberlos proporcionado usted mismo o uno de sus padres o tutores legales, o bien referirse a usted o a uno de sus padres o tutores legales.

¿Qué datos recopilamos?

Nombre

FIFA ID

Fecha de nacimiento

Género

Federación miembro

Tipo(s) de fútbol

Estatus (aficionado/profesional)*

Documento que certifique la identidad y la nacionalidad (referidas al jugador o a los padres o tutores legales del jugador)*

Certificado de nacimiento*

Contrato de trabajo*

Permiso de trabajo*

Documento que certifique el lugar de residencia*

Documentación sobre formación académica y futbolística*

Documentación sobre el alojamiento/cuidado del menor*

Autorización de los padres o los tutores legales*

Prueba de que se cumple la regla de la distancia de 50 km*

Prueba del consentimiento de la federación homóloga*

Petición de aprobación de la primera inscripción/transferencia internacional*

Fotografías o vídeos*

Datos sobre la salud para controles de dopaje

*Estos datos personales son necesarios para proteger los derechos de los menores.

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

Conservamos sus datos durante todo el tiempo que juegue en el fútbol organizado.

¿Con quién compartimos sus datos?

Comités de organizadores locales

Federaciones miembro

Confederaciones

¿Qué parte del Reglamento general de protección de datos (RGPD) se ocupa de esto?