Fallstudie einer Spielerin

Die 22-jährige Grant wurde von ihrem Klub Vittsjö GIK (Schweden) für das Turnier abgestellt, der damit sowohl als ausbildender als auch als abstellender Klub anspruchsberechtigt ist. Eine Reihe weiterer Klubs auf verschiedenen Stufen in Schweden und Australien haben ebenfalls Anspruch, dies dank den Ausbildungsperioden, in denen sie Grant ab zwölf Jahren ausgebildet und so zu ihrem Aufstieg in den Profifussball beigetragen haben.