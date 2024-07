Übersicht über FIFA-Regelungen zum Schutz von Spielerinnen und Trainerinnen

„Der Schutz von Spielerinnen und Trainerinnen ist ein wichtiger Bestandteil der fortwährenden Modernisierung des FIFA-Regelwerks. Auch wenn noch viel zu tun bleibt, sind wir stolz auf die erheblichen Fortschritte seit 2020. Die in den letzten vier Jahren erreichten Etappenziele unterstreichen das Bekenntnis der FIFA zum Schutz des Wohlbefindens von Spielerinnen und Trainerinnen sowie den unverminderten Willen, das Regelwerk im Interesse des gesamten Fussballs anzupassen“, sagte Emilio García Silvero, Rechts- und Compliance-Direktor der FIFA.

„Wir sprechen über konkrete Massnahmen, von denen die Spielerinnen und Trainerinnen auf der ganzen Welt tagtäglich profitieren. Die jüngsten Änderungen am Regelwerk knüpfen an einige wegweisende Beschlüsse von März 2023 an, als wir Mindeststandards für wichtige Punkte eingeführt haben, wie Mutterschutz für Spielerinnen, die eine Familie gründen. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter“, erklärte FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman.