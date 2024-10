Erster Sieg bei der FIFA U-17-Frauen-WM zeigt, dass der Frauenfussball in Ecuador auf dem Vormarsch ist

Ecuador nimmt zum ersten Mal in seiner Geschichte an einer FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft teil

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik ist laut Trainer Eduardo Moscoso eher der Beginn eines langen Prozesses als das Ende des Weges

Die FIFA hat die Frauenfussballstrategie in Ecuador mit gezielten Projekten unterstützt

Ecuador hat sich in seiner gesamten Geschichte nur für zwei FIFA-Frauenturniere qualifiziert. Vor neun Jahren nahm das Land an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2015™ teil. Jetzt, fast zehn Jahre später, stellt das Team bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ sein Können unter Beweis. Bei beiden Turnieren war eine Schlüsselfigur dabei: Eduardo Moscoso. Damals war er Fitnesstrainer des Teams unter der Leitung von Vanesa Arauz. Heute ist er Cheftrainer einer Nationalmannschaft, die den Grundstein für die Zukunft legen und gleichzeitig dem Rest der Welt zeigen will, wozu sie bei dieser Weltmeisterschaft fähig ist. „Die Teilnahme an der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik ist sehr wichtig für den Frauenfussball in Ecuador, der auf allen Ebenen immer beliebter wird“, sagte Moscoso gegenüber Inside FIFA, bevor er schnell die Aufmerksamkeit von sich und seiner Mannschaft ablenkte.

„Wir haben festgestellt, dass die Struktur des Frauenfussballs immer besser wird. Es gibt bessere Einrichtungen, bessere Trainer, und immer mehr Mädchen fangen schon in jungen Jahren an zu spielen. Diese steigende Popularität des Frauenfussballs ist auf die historische Qualifikation der U-17-Frauenmannschaft zurückzuführen“, so der 45-jährige Trainer weiter. „Die Basis im Land wird immer stärker: Es gibt viele Fussballakademien und viele reine Frauenvereine, die sich für die Ausbildung und das Training von Mädchen einsetzen. Deshalb war es für uns so aufregend, als wir uns qualifiziert haben, denn damit ebnen wir den Weg für neue Spielerinnen." Die FIFA hat ihren Teil zum Wandel Ecuadors beigetragen, indem sie den ecuadorianischen Fussballverband mit Wissenstransfer und Infrastruktur unterstützt hat. So hat der FEF in den letzten Jahren von verschiedenen FIFA-Programmen zur Frauenfussballförderung profitiert, wie etwa der Klublizenzierung, der Ligaentwicklung, der Frauenfussballkampagne, den Trainerstipendien und der Managerausbildung. Gleichzeitig wurde im Februar 2023 das FIFA-Programm „Football for Schools“ lanciert.

Zu diesen Programmen gehören die Unterstützung bei der Organisation von Kinderfussballveranstaltungen im ganzen Land, wie z.B. Turniere für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen, um das Ansehen der ecuadorianischen Super League zu steigern.

Tatiana Burgos, FEF-Entwicklungskoordinatorin, erläutert die Einzelheiten. "Im ersten Zyklus konnten wir konnten wir das Wachstum in verschiedenen Regionen unseres Landes durch Programme anregen um den Mädchenfussball in verschiedenen Kategorien zu fördern. Heute nehmen etwa 1.500 Mädchen an unseren Breitensportturnieren teil, Sie haben Spaß und die Möglichkeit, von einer Fussballkarriere zu träumen".

"Die Programme ermöglichen es uns auch, die Realität in unserem Land kennenzulernen. Sie helfen uns zu wissen was der Verband braucht, um den Frauenfussball zu professionalisieren. Wir haben auch Wir haben auch Turniere ins Leben gerufen, um unseren Nationalmannschaften zu helfen, sich zu verbessern, und dank dieser haben wir die U-17-Nationalmannschaft, die in der Dominikanischen Republik antritt", fügt Burgos hinzu. Moscoso stimmt zu. "Die FIFA hilft uns, dass überall im Land und auf allen Ebenen Fussball gespielt werden kann: Events, Entwicklungsturniere, Trainingseinheiten für Trainer, technische Trainingseinheiten für Frauenfussball. Es hat uns geholfen, uns in allen Bereichen massiv zu verbessern." Der FEF investiert derzeit die stolze Summe von 4,5 Millionen USD, die er aus dem FIFA-Forward-Programm erhalten hat, in sein technisches Zentrum in der Provinz Guayas für die Jugendkategorien der Männer und Frauen. Phase I des Projekts wurde 2021 abgeschlossen und umfasste den Bau von zwei Naturrasenplätzen, zwei Umkleidekabinen für die Mannschaften und eine für die Schiedsrichter, Tribünen und andere zusätzliche Verbesserungen. Hier wurden im vergangenen Juli einige der Frauenfussballförderprogramme durchgeführt.

Phase II des Projekts umfasst den Bau des nördlichen Teils des Unterkunftsgebäudes, eines Auditoriums, technischer und administrativer Büros, eines medizinischen Raums, eines Fitnessraums, zusätzlicher Umkleideräume, Toiletten, einer Küche und einer Kantine sowie neuer Geräte, um die Einrichtungen auf den neuesten Stand zu bringen. Moscoso, der als Fitnesstrainer für Ecuador bei zwei FIFA U-17-Weltmeisterschaften (2011 und 2015) und einer FIFA U-20-Weltmeisterschaft (2017) tätig war, betont die Bedeutung der neuen Einrichtungen und Infrastrukturen und welche Auswirkungen diese auf die Mannschaften haben. „All diese neuen Einrichtungen und Infrastrukturen haben eine große Rolle dabei gespielt, dass wir uns für die Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik qualifiziert haben, und wir glauben, dass wir uns gut präsentieren und konkurrenzfähig sein können. Das Fussballspielen ist es, was die Mädchen antreibt, sei es bei den Trainingseinheiten oder bei den Turnieren. Das motiviert sie“, sagte der ecuadorianische Trainer, dessen Mannschaft das erste Spiel des Turniers gegen die Gastgeberinnen mit 2:0 gewonnen hat.