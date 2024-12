Ausbau des Frauenfussballs (Dezember 2024)

FIFA bietet 13 Frauenfussball-Entwicklungsprogramme für Mitgliedsverbände an

FIFA-Frauenfussballkampagne im Mittelpunkt der jüngsten weltweiten Aktivitäten

Inside FIFA gibt einen Überblick über die jüngsten Aktivitäten rund um den Globus

Die FIFA arbeitet in allen Teilen der Welt hart daran, das Ziel von 60 Millionen weiblichen Spielern bis 2027 zu erreichen. Das ehrgeizige Ziel wird durch zahlreiche Entwicklungsprogramme untermauert. Alle FIFA-Mitgliedsverbände können sich um Unterstützung durch den Weltverband bewerben. Um die Ziele von Ziel 1 (Entwickeln und Wachsen) der FIFA-Strategie für den Frauenfussball (2024-2027) zu erreichen, bietet die FIFA zahlreiche Entwicklungsprogramme an. Zu den wichtigsten Programmen gehören die Frauenfussball-Strategie zur Ausarbeitung einer massgeschneiderten Strategie, die Frauenfussball-Kampagne zum Aufbau der Spielerbasis und die Liga-Entwicklung, die sich auf die nationalen Wettbewerbe fokussiert. Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit auszubauen.

Ozeanien

Während die Vorfreude auf die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ nach der Bestätigung der Qualifikationsplätze und der Turnierdaten weiter steigt, wirkt das Vermächtnis der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 noch immer nach.

Neben Dame Sarai Bareman, FIFA-Frauenfussballdirektorin, kamen Frauenfussball-Entwicklungsbeauftragte und Verantwortliche für soziale Verantwortung aus allen elf Mitgliedsverbänden der Ozeanischen Fussballkonföderation in der neuseeländischen Hauptstadt Te Whanganui a Tara/Wellington zur OFC-Frauenfussballkonferenz 2024 zusammen.

Im Rahmen der viertägigen Veranstaltung diskutierten die Delegierten mit Vertretern der FIFA und des OFC über die jährlichen Weltmeisterschaften der verschiedenen Altersklassen, die Entwicklung des Frauenfussballs durch Vereine und Ligen, die Entwicklung von Spielerinnen und den Aufbau von Kapazitäten, wobei alle Themen speziell auf die Bedürfnisse der Region zugeschnitten waren. Die Moderatorin des Workshops, Angela Wallbank, ehemalige Nationalspielerin der Cook-Inseln, sagte: „Oft werden wir in einen Rahmen gestellt, der sehr westlich geprägt ist. Alle diese Frauen hier verfolgen die gleichen Ziele, versuchen, die gleichen Dinge zu erreichen, diese größeren Visionen, diese größeren Strategien. Aber sie müssen auch in der Lage sein, dies vor Ort in ihren Mitgliedsverbänden zu tun, die im Vergleich zu den großen Organisationen winzig sind“. Bareman sagte, dass es für das weitere Wachstum des Fussballs von entscheidender Bedeutung sei, jungen Spielerinnen den Zugang zum Fussball an der Basis zu ermöglichen. „Es geht darum, jedem jungen Mädchen Chancen zu bieten, egal woher es kommt. Warum sollte nicht jedes junge Mädchen diese Chance bekommen?“

Bhutan

Der Bhutanische Fussballverband (BFF) setzt auf zukünftiges Wachstum und organisierte zu diesem Zweck FIFA-Frauenfussballkampagnen in Paro und Thimphu. Das Ziel des BFF ist es, den Mädchenfussball zu fördern, die Beteiligung zu erhöhen und neue Spielerinnen auf Breiten- und Jugendebene zu gewinnen. Das Hauptziel der Kampagne besteht darin, die Beteiligung von Mädchen im Breitenfussball zu erhöhen und kleine Verbündete unter den Eltern zu schaffen, die ihre Mädchen zur Teilnahme am Fussball ermutigen. Zu diesem Zweck lancierte der BFF ein „Mutter und Tochter“-Kampagnenfestival, um Mütter zu motivieren, ihre Kinder zu begleiten, Fussball zu spielen und Kontakte zu knüpfen. „Die FIFA Frauenfussballkampagne unter dem Motto 'Mütter und Töchter' war ein voller Erfolg“, sagte Tashi Dorji Wangmo, Leiterin des Frauenfussballs beim BFF. „Die Veranstaltung hat auf wunderbare Weise deutlich gemacht, wie wichtig die Unterstützung der Familie für die nächste Generation von Sportlerinnen ist. Es war ein inspirierendes Fest der Einigkeit, des Empowerments und der gemeinsamen Leidenschaft für den Fussball. „Diese starke Beteiligung der Familien unterstreicht, wie wichtig diese Programme sind, und die FIFA sollte weiterhin mehr Veranstaltungen wie diese initiieren. Sie fördern nicht nur junge Talente, sondern zeigen auch die Schönheit der familiären Unterstützung im Sport, stärken den Zusammenhalt und fördern gleichzeitig den Frauenfussball.“

Mali

Der malische Fussballverband hat seine Frauenfussballstruktur mit der Einführung eines U-17-Mädchenwettbewerbs erfolgreich erweitert. Mit Unterstützung des FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen wurden 15 Vereine von der FIFA mit Ausrüstung und Bällen ausgestattet.

Der westafrikanische Binnenstaat veranstaltete außerdem einen Kurs zum Aufbau von Trainerkompetenzen und eine Frauenfussballkampagne für 300 Mädchen. Es ist geplant, die U-17-Liga zu erweitern und einen U-15-Wettbewerb einzuführen, um die Entwicklung der Spielerinnen weiter voranzutreiben. „Der U-17-Wettbewerb wird unsere Spielerkarriere strukturieren, den Mädchen die Möglichkeit bieten, an Wettbewerben teilzunehmen und unsere Jugendnationalmannschaft zu stärken“, sagte Aminata Sogodogo, FEMAFOOT Frauenfussball-Leiterin.

Moldawien

Der Aufbau der Juniorenstruktur stand auch in Moldawien im Mittelpunkt. Mit Hilfe des FIFA-Programms zur Frauenförderung wurde erstmals eine U-12-Mädchenliga eingerichtet, die die bisherige unterste Altersklasse (U-14) erweitert. Mit einem deutlichen Anstieg des Interesses und Anzahl der Spielerinnen schafft die Liga einen reibungsloseren Weg für diese und ist ein wichtiger Schritt beim Übergang von Kleinfeldspielen zu größeren Spielfeldern. Die Liga deckt alle Regionen des Landes ab, wobei das Finale zentral im technischen Zentrum des moldawischen Fussballverbands (FMF), Vadul lui Vodă, ausgetragen wird. „Die U-12-Liga ist ein sicheres und wettbewerbsfähiges Umfeld für alle Mädchen, die an Fussballaktivitäten teilnehmen möchten“, sagte Natalia Ceban, Leiterin Frauenfussballentwicklung beim FMF. „Mit Hilfe dieses Projekts konnten wir die Wettbewerbshierarchie wiederherstellen und Mädchen im ganzen Land eine Plattform bieten, auf der sie spielen und Zeit mit ihren Mannschaftskameradinnen verbringen können. So konnten wir die Vorurteile gegenüber dem Frauenfussball im Land überwinden.“

Liechtenstein

Nachdem Liechtenstein in diesem Jahr zum ersten Mal in der FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste vertreten war, hat sich der Verband des Landes vorgenommen, die Basis weiter auszubauen.

Um das Bewusstsein für den Frauenfussball im Land zu schärfen, organisierte der Liechtensteiner Fussballverband im Rahmen des FIFA-Programms zur Frauenförderung einen Frauenfussballtag, an dem kleine und grosse Spielerinnen teilnahmen. Das Fürstentum wird nächstes Jahr Geschichte schreiben, wenn die Nationalmannschaft zum ersten Mal an der UEFA Women's Nations League teilnimmt.

Griechenland

Die griechische Nationalspielerin Danae Sidira war das Aushängeschild, das die nächste Generation inspirieren sollte, als der Griechische Fussballverband sein jüngstes Festival der FIFA-Frauenfussballkampagne veranstaltete.

Die kretische Hafenstadt Heraklion machte den Auftakt mit einem Festival im Pancretan-Stadion am Vormittag und auf dem Agia-Aikaterini-Platz am Nachmittag, das die Fussballbegeisterung der weiblichen Bevölkerung unterstrich.

Puerto Rico

Spaß und Engagement standen im Mittelpunkt, als der puertoricanische Fussballverband im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne eine Reihe von Festivals veranstaltete. An den drei Festivals in den Regionen Coamo, Guaynabo und Fraigcomar nahmen 300 Spielerinnen im Alter von 8-12 Jahren teil. Gleichzeitig trafen sich Delegierte aus der ganzen Karibik zu einem FIFA-Strategie-Workshop für den Frauenfussball, um Ideen auszutauschen und zu diskutieren, wie der lokale Fussball am besten gefördert werden kann.