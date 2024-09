Mit ihrer Frauenfussballstrategie will die FIFA die Beteiligung fördern, das Geschäftspotenzial des Frauenfussballs steigern und dessen Grundlage legen. Mithilfe des FIFA-Klublizenzierungsprogramms können FIFA-Mitgliedsverbände gemeinsam mit ihren Klubs kontinuierlich auf diese Ziele hinarbeiten. Das Programm wird weltweit bereits seit über zwei Jahrzehnten als Entwicklungs- und Kontrollinstrument eingesetzt. Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung des Frauenklubfussballs haben Wettbewerbsorganisatoren in den letzten fünf Jahren zunehmend Klublizenzierungsverfahren in ihre Strukturen für Profi- und Amateurwettbewerbe integriert. Dank diesem Programm können die FIFA-Mitgliedsverbände von zahlreichen Empfehlungen zum Aufbau und/oder zur Umsetzung eines soliden Klublizenzierungssystems für den Frauenfussball profitieren.