Im elektronischen Spielerpass (EPP) ist die Registrierungschronik eines Spielers ab dessen 12. Geburtstag vermerkt. Nachdem im TMS ein provisorischer EPP erstellt wurde, ermittelt die FIFA im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens mit Beteiligung der massgebenden Vereine und Verbände die definitive Version. Sie sorgt so für Transparenz, garantiert den Wahrheitsgehalt der Angaben und vereinfacht die Berechnung von Ausbildungsvergütungen. Zum Abschluss des EPP-Verfahrens wird ein Verteilschlüssel erstellt, in dem die genauen Beträge festgehalten sind, die der neue Verein jedem ausbildenden Verein schuldet. In der Tabelle unten sind die einzelnen Schritte des EPP-Verfahrens gemäss den im Reglement der FIFA-Abrechnungsstelle festgehaltenen Rechten und Pflichten kurz zusammengefasst.