Die FIFA-Abrechnungsstelle ist ein integraler Bestandteil des laufenden Engagements der FIFA zur Einführung grundlegender Änderungen am Fussballtransfersystem. Die Idee zur Einrichtung einer Clearingstelle stammt von der FIFA-Kommission für Fussballinteressen und wurde im Oktober 2018 vom FIFA-Rat als Teil des ersten Reformpakets für das Transfersystem gebilligt. Die FIFA-Abrechnungsstelle stellt sicher, dass die Ausbildungsprämien (Ausbildungsentschädigung und Solidaritätsbeitrag) an die Vereine ausgezahlt werden, denen sie zustehen. Dank der FIFA-Abrechnungsstelle ist der Betrag, der jedes Jahr an die ausbildenden Vereine ausgeschüttet wird, deutlich gestiegen.